Svelate le dimensioni di iPhone 18 Pro Max: poche novità rispetto alla generazione attuale

Trapelano nuove indiscrezioni sul futuro iPhone 18 Pro Max : questa volta i riflettori sono puntati su dimensioni e spessore del prossimo top di gamma Apple. Come prevedibile, però, le novità sembrerebbero poche rispetto all'attuale iPhone 17 Pro Max. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, non essendo ufficiali, ma intanto vediamo le novità.

Spessore e dimensioni secondo i leak

Le informazioni sono state riportate dal noto leaker Ice Universe attraverso un post su Weibo. A quanto pare, l'iPhone 18 Pro Max dovrebbe essere praticamente identico all'attuale iPhone 17 Pro Max, soprattutto in termini di dimensioni. Stando a quanto segnalato, lo smartphone avrà uno spessore di 8,75 mm, quindi lo stesso del modello precedente. Tuttavia, le nuove informazioni sembrano "smentire" le precedenti indiscrezioni, secondo cui lo smartphone avrebbe potuto adottare un design più alto e stretto. Sembra infatti che le dimensioni resteranno invariate, con un'altezza di 163,4 mm e una larghezza di 78 mm.

Ovviamente bisogna prendere con la dovuta cautela queste informazioni, dato che potrebbero esserci variazioni in futuro. Lo scorso febbraio, ad esempio, il leaker Digital Chat Station ha riportato che lo smartphone potrebbe adottare una batteria con capacità superiore ai 5.000 mAh, precisamente tra 5.100 e 5.200 mAh, superiore quindi alla batteria da 5.000 mAh del Galaxy S26 Ultra. Ricordiamo che l'attuale iPhone 17 Pro Max monta una batteria da 4.823 mAh, quindi si tratterebbe di un buon passo avanti.