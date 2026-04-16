Apple avvia la produzione della nuova fotocamera con apertura variabile che sarà presente su iPhone 18 Pro e Pro Max

Si tratterebbe di una novità assoluta per gli iPhone, che fino ad oggi hanno sempre utilizzato un'apertura fissa . Dai modelli iPhone 14 Pro fino a iPhone 17 Pro, la fotocamera principale ha mantenuto un' apertura di f/1.78 , lasciando il sensore sempre esposto alla stessa quantità di luce. Con l'introduzione dell'apertura variabile, invece, il sistema sarà in grado di adattarsi automaticamente alle condizioni ambientali.

Apple si prepara a introdurre una delle innovazioni più significative degli ultimi anni nel comparto fotografico degli smartphone . Secondo recenti indiscrezioni, la produzione della nuova fotocamera con apertura variabile destinata a iPhone 18 Pro e alla versione Pro Max sarebbe già entrata nel vivo .

Come lavorerà la nuova fotocamera ad apertura variabile di iPhone 18 Pro (Max)

In ambienti con scarsa illuminazione, l'obiettivo potrà aprirsi per catturare più luce, migliorando la qualità delle immagini notturne. Al contrario, in situazioni molto luminose, l'apertura si restringerà per evitare sovraesposizioni, offrendo un maggiore controllo anche sulla profondità di campo. Questo permetterà agli utenti di ottenere effetti più professionali, simili a quelli delle fotocamere tradizionali.

Dal punto di vista produttivo, diversi partner sono già coinvolti nella realizzazione dei componenti. Il fornitore Sunny Optical avrebbe avviato la produzione degli attuatori necessari al meccanismo dell'apertura, mentre LG Innotek si starebbe preparando a gestire una parte significativa dell'assemblaggio dei moduli fotografici, con l'avvio della produzione previsto tra giugno e luglio. Anche altre aziende, come Cowell, contribuiranno al processo produttivo.