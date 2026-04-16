Classifica giapponese, Pokémon Pokopia è vicino al milione di copie

Ancora primo nella classifica giapponese, Pokémon Pokopia si avvicina al milione di copie vendute solo in patria: un risultato importante per il cozy game disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2, che sta facendo molto bene.
A proposito di Switch 2, Mario Kart World occupa la seconda posizione della top 10, seguito dall'unica new entry della settimana: la versione PS5 di Starfield, che tuttavia ha debuttato con numeri relativamente modesti: parliamo di poco più di 5.300 copie vendute.
- [SW2] Pokémon Pokopia - 23.738 (890.909)
- [SW2] Mario Kart World - 7.238 (2.895.712)
- [PS5] Starfield - 5.368 (Nuovo)
- [NSW] Minecraft - 4.094 (4.186.601)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 3.831 (8.419.664)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - 3.064 (101.850)
- [NSW] Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia - 2.757 (18.049)
- [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 2.346 (5.899.833)
- [SW2] Mario Tennis Fever - 2.429 (101.590)
- [PS5] Crimson Desert - 2.408 (42.593)
A proposito di numeri importanti, il recente aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch ha rilanciato il gioco, che si avvicina a totalizzare ben 8,5 milioni di copie vendute solo in Giappone.
La classifica hardware
In attesa di capire se il prezzo di Nintendo Switch 2 aumenterà o meno, la nuova console ibrida gode di un trattamento di favore in Giappone grazie a una versione region locked decisamente meno costosa rispetto a quella distribuita in occidente, e non c'è dubbio che questo aspetto stia contribuendo a spingerne le vendite.
- Nintendo Switch 2 - 52.058 (5.063.117)
- Nintendo Switch Lite - 10.630 (6.914.594)
- Nintendo Switch modello OLED - 7.042 (9.533.371)
- PlayStation 5 Digital Edition - 6.426 (1.254.941)
- Nintendo Switch - 3.462 (20.274.507)
- PlayStation 5 - 1.219 (5.911.693)
- PlayStation 5 Pro - 1.028 (342.576)
- Xbox Series X Digital Edition - 502 (29.864)
- Xbox Series X - 110 (326.062)
- Xbox Series S - 73 (341.695)