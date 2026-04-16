0

Classifica giapponese, Pokémon Pokopia è vicino al milione di copie

Pokémon Pokopia mantiene la vetta della classifica giapponese, avvicinandosi rapidamente al milione di copie vendute solo in patria, mentre Starfield esordisce in terza posizione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/04/2026
Ditto in Pokémon Pokopia

Ancora primo nella classifica giapponese, Pokémon Pokopia si avvicina al milione di copie vendute solo in patria: un risultato importante per il cozy game disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2, che sta facendo molto bene.

A proposito di Switch 2, Mario Kart World occupa la seconda posizione della top 10, seguito dall'unica new entry della settimana: la versione PS5 di Starfield, che tuttavia ha debuttato con numeri relativamente modesti: parliamo di poco più di 5.300 copie vendute.

  1. [SW2] Pokémon Pokopia - 23.738 (890.909)
  2. [SW2] Mario Kart World - 7.238 (2.895.712)
  3. [PS5] Starfield - 5.368 (Nuovo)
  4. [NSW] Minecraft - 4.094 (4.186.601)
  5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 3.831 (8.419.664)
  6. [SW2] Animal Crossing: New Horizons - 3.064 (101.850)
  7. [NSW] Pokemon Rosso Fuoco e Verde Foglia - 2.757 (18.049)
  8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 2.346 (5.899.833)
  9. [SW2] Mario Tennis Fever - 2.429 (101.590)
  10. [PS5] Crimson Desert - 2.408 (42.593)
Pokémon Pokopia sta registrando vendite notevoli, annuncia Nintendo Pokémon Pokopia sta registrando vendite notevoli, annuncia Nintendo

A proposito di numeri importanti, il recente aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch ha rilanciato il gioco, che si avvicina a totalizzare ben 8,5 milioni di copie vendute solo in Giappone.

La classifica hardware

In attesa di capire se il prezzo di Nintendo Switch 2 aumenterà o meno, la nuova console ibrida gode di un trattamento di favore in Giappone grazie a una versione region locked decisamente meno costosa rispetto a quella distribuita in occidente, e non c'è dubbio che questo aspetto stia contribuendo a spingerne le vendite.

  1. Nintendo Switch 2 - 52.058 (5.063.117)
  2. Nintendo Switch Lite - 10.630 (6.914.594)
  3. Nintendo Switch modello OLED - 7.042 (9.533.371)
  4. PlayStation 5 Digital Edition - 6.426 (1.254.941)
  5. Nintendo Switch - 3.462 (20.274.507)
  6. PlayStation 5 - 1.219 (5.911.693)
  7. PlayStation 5 Pro - 1.028 (342.576)
  8. Xbox Series X Digital Edition - 502 (29.864)
  9. Xbox Series X - 110 (326.062)
  10. Xbox Series S - 73 (341.695)
#Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Classifica giapponese, Pokémon Pokopia è vicino al milione di copie