Star Fox non pare entusiasmare i giocatori giapponesi, in base alla classifica dei giochi più attesi

La testata giapponese Famitsu ha pubblicato la nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori , che ci permette di farci un'idea di quali sono i titoli più interessanti per il pubblico nipponico.

La Top 30 dei titoli più desiderati

Ecco la classifica dei giochi più attesi in Giappone secondo i lettori di Famitsu:

[NS2] Pokémon Vento e Onda - 551 voti [NS2] Splatoon Raiders - 435 voti [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 334 voti [NSW] Rhythm Heaven Fever - 323 voti [PS5] Persona 4 Revival - 307 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 175 voti [NSW] Final Fantasy 7 Rebirth - 170 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 164 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 148 voti [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 143 voti [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 138 voti [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 133 voti [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 122 voti [NSW] Culdcept Begins - 101 voti [PS5] Beast of Reincarnation - 90 voti [NS2] A-Train 9 Evolution - 88 voti [NSW] Kyoto Xanadu - 87 voti [NSW] Genshin Impact - 85 voti [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 82 voti [PS5] Kyoto Xanadu - 80 voti [PS5] Ace Combat 8 - 74 voti [NSW] Village in the Shade - 66 voti [PS5] Village in the Shade - 64 voti [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 58 voti [NS2] Star Fox - 53 voti [NS2] The Duskbloods - 51 voti [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter - 50 voti [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 48 voti [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 46 voti [NS2] Another Eden Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 46 voti

Come potete vedere Star Fox ha solo 53 voti e si trova nella parte finale della classifica. Considerando che il gioco sarà disponibile il 25 giugno, non pare che il pubblico di Famitsu (che ovviamente non rappresenta l'intero mercato giapponese ma ci dà un'idea dell'interesse del pubblico hardcore) abbia particolare interesse per il gioco.

Andando oltre, la classifica dà spazio come sempre a titoli di peso come Pokémon Vento e Onda e Splatoon Raiders: fino all'uscita probabilmente rimarranno in cima alla Top 30. Sale invece GTA 6, che ora occupa la sesta posizione battendo persino grandi nomi come Fire Emblem e Final Fantasy.

Se volete sapere di più del gioco, vi lasciamo al nostro speciale: Torna Star Fox, con una nuova pelliccia!