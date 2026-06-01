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Star Fox non pare entusiasmare i giocatori giapponesi, in base alla classifica dei giochi più attesi

Star Fox tornerà su Nintendo Switch 2 e le classifiche di Famitsu dei giochi più attesi ora lo includono, ma in realtà non pare che ci sia grande entusiasmo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/06/2026
Star Fox e un ufficiale canide in Star Fox per Nintendo Switch 2
Star Fox
Star Fox
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La testata giapponese Famitsu ha pubblicato la nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori, che ci permette di farci un'idea di quali sono i titoli più interessanti per il pubblico nipponico.

Star Fox è ora apparso per la prima volta, ma non pare attirare grandi attenzioni.

La Top 30 dei titoli più desiderati

Ecco la classifica dei giochi più attesi in Giappone secondo i lettori di Famitsu:

  1. [NS2] Pokémon Vento e Onda - 551 voti
  2. [NS2] Splatoon Raiders - 435 voti
  3. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 334 voti
  4. [NSW] Rhythm Heaven Fever - 323 voti
  5. [PS5] Persona 4 Revival - 307 voti
  6. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 175 voti
  7. [NSW] Final Fantasy 7 Rebirth - 170 voti
  8. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 164 voti
  9. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 148 voti
  10. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 143 voti
  11. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 138 voti
  12. [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 - 133 voti
  13. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 122 voti
  14. [NSW] Culdcept Begins - 101 voti
  15. [PS5] Beast of Reincarnation - 90 voti
  16. [NS2] A-Train 9 Evolution - 88 voti
  17. [NSW] Kyoto Xanadu - 87 voti
  18. [NSW] Genshin Impact - 85 voti
  19. [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 82 voti
  20. [PS5] Kyoto Xanadu - 80 voti
  21. [PS5] Ace Combat 8 - 74 voti
  22. [NSW] Village in the Shade - 66 voti
  23. [PS5] Village in the Shade - 64 voti
  24. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 58 voti
  25. [NS2] Star Fox - 53 voti
  26. [NS2] The Duskbloods - 51 voti
  27. [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter - 50 voti
  28. [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 48 voti
  29. [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 46 voti
  30. [NS2] Another Eden Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 46 voti

Come potete vedere Star Fox ha solo 53 voti e si trova nella parte finale della classifica. Considerando che il gioco sarà disponibile il 25 giugno, non pare che il pubblico di Famitsu (che ovviamente non rappresenta l'intero mercato giapponese ma ci dà un'idea dell'interesse del pubblico hardcore) abbia particolare interesse per il gioco.

Star Fox Remake vs Star Fox 64: il video confronto mostra il cambiamento della grafica Star Fox Remake vs Star Fox 64: il video confronto mostra il cambiamento della grafica

Andando oltre, la classifica dà spazio come sempre a titoli di peso come Pokémon Vento e Onda e Splatoon Raiders: fino all'uscita probabilmente rimarranno in cima alla Top 30. Sale invece GTA 6, che ora occupa la sesta posizione battendo persino grandi nomi come Fire Emblem e Final Fantasy.

Se volete sapere di più del gioco, vi lasciamo al nostro speciale: Torna Star Fox, con una nuova pelliccia!

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