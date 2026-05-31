Secondo quanto riportato su eShop, Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2 pesa oltre 100 GB e si pone probabilmente al momento come il gioco più grosso di sempre per la nuova console ibrida giapponese.

Per la precisione, la seconda parte del remake del classico Square Enix richiede 102,5 GB di spazio libero su Switch 2, aggiungendo oltre 10 GB alle già importanti dimensioni di Final Fantasy VII Remake Intergrade e confermando la ricchezza e l'estensione di questo capitolo.

Si tratta di un peso che non dovrebbe sorprendere, tuttavia, considerando che la versione per Xbox Series X|S è grande quasi il doppio: parliamo in quel caso di quasi 170 GB, dunque numeri che si avvicinano pericolosamente alle quote degli ultimi Call of Duty.

Certo, per tutta una serie di motivi i possessori di Nintendo Switch 2 non sono abituati a giochi di dimensioni simili e bisognerà capire se quello inaugurato da Square Enix sia un trend destinato a continuare o se si tratti di un caso isolato.