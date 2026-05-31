Secondo quanto riportato su eShop, Final Fantasy VII Rebirth per Nintendo Switch 2 pesa oltre 100 GB e si pone probabilmente al momento come il gioco più grosso di sempre per la nuova console ibrida giapponese.
Per la precisione, la seconda parte del remake del classico Square Enix richiede 102,5 GB di spazio libero su Switch 2, aggiungendo oltre 10 GB alle già importanti dimensioni di Final Fantasy VII Remake Intergrade e confermando la ricchezza e l'estensione di questo capitolo.
Si tratta di un peso che non dovrebbe sorprendere, tuttavia, considerando che la versione per Xbox Series X|S è grande quasi il doppio: parliamo in quel caso di quasi 170 GB, dunque numeri che si avvicinano pericolosamente alle quote degli ultimi Call of Duty.
Certo, per tutta una serie di motivi i possessori di Nintendo Switch 2 non sono abituati a giochi di dimensioni simili e bisognerà capire se quello inaugurato da Square Enix sia un trend destinato a continuare o se si tratti di un caso isolato.
Le dimensioni degli altri giochi in arrivo
Sempre l'eShop ha rivelato anche le dimensioni di altri giochi in arrivo su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, fra cui eFootball Kick-Off!, annunciato lo scorso febbraio: il gioco di calcio di Konami richiederà 39,1 GB di spazio.
Police Simulator: Patrol Officers si accontenterà di 5,9 GB, mentre Isekai Villain di appena 2 GB contro i soli 600 MB della versione Nintendo Switch. A proposito dell'ex ammiraglia, la lista è anche stavolta piena di titoli ben poco noti.
Ci sono ad esempio Rival Stars Horse Racing (6,1 GB), Counter Call: Half Escape Shooter (3,5 GB), Helicopter Shooter: Hot Ace Heli War Borne (3 GB), Sora: Songs of the Stone (2,9 GB), River City Saga: Journey to the West (2 GB), Fish In (1,8 GB) e Liquor Store Simulator (1,6 GB).
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