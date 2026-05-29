Mina the Hollower costa solo 20€: ecco perché e quanto ha venduto fino a questo momento su Steam

Yacht Club - autore di Shovel Knight - ha pubblicato quest'oggi Mina the Hollower, il suo nuovo gioco ispirato al mondo del retrogaming (specificatamente all'era Game Boy Color) che è stato accolto molto bene dalla critica internazionale.
Per quanto riguarda il pubblico, invece, come stanno andando le cose?
Il report sui risultati di Mina the Hollower
Secondo i dati segnalati da Bloomberg, che ha parlato con gli sviluppatori, Mina the Hollower ha venduto 55.000 copie su Steam nel corso della mattina del giorno di lancio. I dati della versione console non sono ancora disponibili.
Si tratta di un risultato positivo rispetto a Shovel Knight, che ha avuto bisogno di un'intera settimana per vendere 75.000 copie tra Steam, Nintendo Wii U e Nintendo 3DS. Il vero obiettivo è però più ambizioso visto che il co-fondatore Sean Velasco mira a vendere un milione di copie, altrimenti Velasco "sarà deluso".
Si è poi parlato del prezzo del gioco, che costa solo una ventina di euro. Il motivo è legato anche al fatto che i giocatori hanno apertamente richiesto questa cifra. Uno dei motivi è legato anche al successo di Hollow Knight: Silksong, che ha piazzato 7 milioni di unità a 20 euro. Inoltre, il team voleva che i giocatori sentissero che Mina the Hollower fosse un'offerta imperdibile già al lancio.
Ricordiamo poi che Yacht Club Games vuole che Mina the Hollower sia il suo The Legend of Zelda.
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