Mina the Hollower costa solo 20€: ecco perché e quanto ha venduto fino a questo momento su Steam

Yacht Club - autore di Shovel Knight - ha pubblicato quest'oggi Mina the Hollower , il suo nuovo gioco ispirato al mondo del retrogaming (specificatamente all'era Game Boy Color) che è stato accolto molto bene dalla critica internazionale.

Il report sui risultati di Mina the Hollower

Secondo i dati segnalati da Bloomberg, che ha parlato con gli sviluppatori, Mina the Hollower ha venduto 55.000 copie su Steam nel corso della mattina del giorno di lancio. I dati della versione console non sono ancora disponibili.

Si tratta di un risultato positivo rispetto a Shovel Knight, che ha avuto bisogno di un'intera settimana per vendere 75.000 copie tra Steam, Nintendo Wii U e Nintendo 3DS. Il vero obiettivo è però più ambizioso visto che il co-fondatore Sean Velasco mira a vendere un milione di copie, altrimenti Velasco "sarà deluso".

Si è poi parlato del prezzo del gioco, che costa solo una ventina di euro. Il motivo è legato anche al fatto che i giocatori hanno apertamente richiesto questa cifra. Uno dei motivi è legato anche al successo di Hollow Knight: Silksong, che ha piazzato 7 milioni di unità a 20 euro. Inoltre, il team voleva che i giocatori sentissero che Mina the Hollower fosse un'offerta imperdibile già al lancio.

Ricordiamo poi che Yacht Club Games vuole che Mina the Hollower sia il suo The Legend of Zelda.