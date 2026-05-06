Mina the Hollower ha una data di uscita ufficiale, finalmente

Dopo diversi rinvii, Yacht Club Games ha finalmente annunciato la data di uscita di Mina the Hollower: come rivela il trailer qui sotto, il gioco sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2 a partire dal 29 maggio.
Mancano dunque poche settimane e potremo mettere le mani sul nuovo action adventure sviluppato dagli autori di Shovel Knight, presentato originariamente nel 2022 e protagonista di uno sviluppo travagliato, che ha portato a una dilatazione delle tempistiche.
Acquistabile al prezzo di 19,99€, Mina the Hollower è entrato in fase gold il mese scorso ma gli autori non avevano ancora comunicato la data del lancio, forse a questo punto per una qualche forma di scaramanzia.
Il che è comprensibile, considerando che l'eventuale successo del gioco sarà di importanza vitale per Yacht Club Games, andando a influenzare le ambizioni future dello studio.
Un mix accattivante
Come ricorderete, gli autori di Mina the Hollower hanno detto basta agli ibridi soulslike, puntando a confezionare un'esperienza caratterizzata da un mix di esplorazione e combattimento, con la protagonita che può scavare sotto terra per evitare pericoli e sorprendere i nemici.
Fra gli elementi principali del gioco c'è l'ambientazione, composta da una serie di scenari ampi e interconnessi, che mettono in evidenza una grafica in pixel art molto curata, che trae ispirazione dai grandi classici dell'epoca dei sistemi a 8 bit.
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