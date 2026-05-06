Mina the Hollower ha una data di uscita ufficiale, finalmente

Dopo diversi rinvii, Yacht Club Games ha finalmente annunciato la data di uscita di Mina the Hollower: come rivela il trailer qui sotto, il gioco sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2 a partire dal 29 maggio.

Mancano dunque poche settimane e potremo mettere le mani sul nuovo action adventure sviluppato dagli autori di Shovel Knight, presentato originariamente nel 2022 e protagonista di uno sviluppo travagliato, che ha portato a una dilatazione delle tempistiche.

Acquistabile al prezzo di 19,99€, Mina the Hollower è entrato in fase gold il mese scorso ma gli autori non avevano ancora comunicato la data del lancio, forse a questo punto per una qualche forma di scaramanzia.

Il che è comprensibile, considerando che l'eventuale successo del gioco sarà di importanza vitale per Yacht Club Games, andando a influenzare le ambizioni future dello studio.