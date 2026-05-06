Ubisoft annuncia Heredis, lo spettacolo dal vivo di Assassin's Creed

Ubisoft ha annunciato Heredis, uno spettacolo dal vivo di Assassin's Creed che porta il mondo della celebre serie all'interno di una dimensione finora inedita, che punta a miscelare arti performative e immaginario videoludico in una produzione live della durata di circa due ore.
In arrivo il prossimo 3 dicembre con una prima data a Montreal, Heredis vedrà coinvolti artisti circensi, acrobati e ballerini della compagnia The 7 Fingers, noti per le loro straordinarie abilità, al fine di portare sul palcoscenico spettacolari coreografie tra parkour urbano e combattimenti ambientati negli scenari più iconici della saga.
I dettagli sulla trama che verrà raccontata da Heredis sono ancora limitati, ma la premessa narrativa suggerisce un forte legame con i temi centrali della serie Assassin's Creed, mettendo al centro le vicende di un ragazzo alla ricerca del padre, scomparso alcuni anni prima.
Il protagonista della storia riceve al suo venticinquesimo compleanno una misteriosa lettera che lo conduce al programma Heredis, ed è lì che comincia un viaggio attraverso i secoli: un'idea fortemente legata alla tradizione di Assassin's Creed.
Un progetto diverso dagli altri
In attesa dell'uscita di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, fissata al prossimo 9 luglio, Ubisoft sta dunque lavorando per espandere ulteriormente l'universo della serie, aggiungendo uno spettacolo dal vivo ai diversi progetti già in cantiere.
Le poche informazioni rivelate finora dalla casa francese lasciano intendere che Heredis possa rendere omaggio all'intera saga o quantomeno ai suoi capitoli più iconici e alle rispettive ambientazioni storiche.
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