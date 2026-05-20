Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2 non compaiono nei piani di Ubisoft per i prossimi due anni

A dire il vero, è probabile che la roadmap indicata per i prossimi due anni fiscali sia ancora molto parziale, o che la compagnia abbia intenzione e di mantenere il segreto sui giochi in questione, confermando invece la volontà di lanciare i nuovi Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon entro marzo 2029 .

L'altra faccia della medaglia dei piani di Ubisoft per i prossimi due anni può essere l' assenza di Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2 dai documenti programmatici per quanto riguarda le uscite previste, cosa che fa pensare a un'attesa ancora lunga per entrambi.

Giochi in pericolo?

Viene da pensare, con timore, al fatto che Ubisoft abbia effettuato di recente una revisione generale dei suoi progetti in corso cancellando ben sei titoli in sviluppo, di cui pare che il solo noto fosse Prince of Persia: The Sands of Time Remake, ma il rischio è che qualcos'altro di grosso possa essere stato eliminato.

D'altra parte, Ubisoft ha passato un periodo decisamente tumultuoso di recente, e ha effettuato anche dei grossi tagli di personale che potrebbero essersi riflessi in alcuni progetti in corso, anche ormai da diverso tempo.

Lo scorso novembre avevamo visto che Splinter Cell ha trovato il suo primo game director, mentre a gennaio il direttore creativo di Beyond Good and Evil 2 aveva rassicurato sullo stato del gioco, dunque entrambi i progetti sembrerebbero essere ancora vivi.