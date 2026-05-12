Ubisoft Forward potrebbe non tornare il mese prossimo, ecco perché

Secondo quanto riferito dall'insider francese j0nathan, Ubisoft Forward non tornerà il mese prossimo con un nuovo appuntamento del suo ormai tradizionale evento di presentazione, e le ragioni sono piuttosto semplici.
"Stando a una delle mie fonti in Ubisoft, non dovrebbe esserci un Ubisoft Forward il prossimo mese perché non hanno nessun grande gioco previsto quest'anno, a eccezione di Assassin's Creed: Black Flag Resynced", ha scritto l'insider.
"La maggior parte dei progetti sono stati messi in pausa o riavviati, dunque non hanno assolutamente nulla da mostrare in questo momento", ha aggiunto, a conferma di una situazione ancora molto delicata per la casa francese.
Certo, gli ultimi rumor riguardanti il remake di Rayman Legends puntavano a una presentazione nel corso dell'estate, dunque se non ci sarà un nuovo Ubisoft Forward probabilmente vedremo il gioco in un altro dei tanti appuntamenti dei prossimi mesi.
Il remake di Black Flag basterà?
Accolto fin dall'annuncio con un grande entusiasmo, Assassin's Creed: Black Flag Resynced è finito in un milione di liste dei desideri ed è probabile che sarà un grande successo, ma basterà questo singolo progetto a supportare Ubisoft in questa fase così complessa?
Scopriremo nelle prossime settimane se effettivamente non ci sarà alcun Ubisoft Forward quest'anno e se arriveranno o meno aggiornamenti sugli altri titoli che la casa francese ha certamente in cantiere.
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