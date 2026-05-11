Rayman Legends Remake potrebbe essere annunciato questa estate

Secondo il noto insider Tom Henderson c'è la possibilità che Ubisoft abbia intenzione di svelare presto Rayman Legends Remake, forse già questa estate, secondo alcune fonti interpellate dal giornalista di Insider-Gaming.
Si parla da tempo di un remake in arrivo per quanto riguarda Rayman, ma non è mai stato chiaro di quale capitolo si trattasse: ebbene, secondo Henderson, il rifacimento riguarderebbe Rayman Legends, cosa piuttosto strana considerando che si tratta di un titolo relativamente recente e ancora molto valido, anche dal punto di vista tecnico e stilistico.
In effetti, proprio questo fatto potrebbe allinearsi con un'altra voce di corridoio emersa in precedenza, ovvero il fatto che l'annuncio del presunto remake di Rayman avrebbe potuto "deludere" vari utenti, anche se la scelta di Legends più che deludente potrebbe essere soprattutto controversa.
Almeno due nuovi progetti su Rayman da svelare
"Penso che ne sentiremo parlare questa estate", ha riferito Henderson nel podcast di Insider-Gaming, "Ma chi lo sa? Stanno lavorando a un remake di Rayman Legends, vedremo", aggiungendo anche di aver sentito "un bel po' di cose positive su Rayman Legends Remake".
Ci dovrebbero essere più progetti legati a Rayman in sviluppo all'interno di Ubisoft e uno di questi sarebbe dunque un rifacimento di Legends, in base a quanto riferito dall'insider in questione.
Oltre a questo, dovrebbe esserci anche un nuovo Rayman in sviluppo presso Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier, cosa che è stata praticamente confermata dalla compagnia stessa.
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