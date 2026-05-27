Rayman Legends Retold trapela online con possibile data d'uscita: è il remake del classico Ubisoft?

In effetti, proprio nei giorni scorsi era emersa l'indiscrezione secondo cui Rayman Legends Remake potrebbe essere annunciato questa estate , e la questione sembra ottenere ulteriore consistenza con questa nuova fuga di notizie.

È da un po' di tempo che si parla di un possibile remake di Rayman Legends e pare che qualche informazione più precisa sia trapelata online proprio in queste ore, con il gioco che si chiamerebbe Rayman Legends Retold e una possibile data di uscita svelata da Insider-Gaming.

Il ritorno dell'uomo-melanzana

D'altra parte, anche il CEO di Ubisoft aveva riferito chiaramente che Rayman: 30th Anniversary Edition è il "primo passo" per il ritorno della serie, qualche mese fa, mentre il remake era stato praticamente confermato da Michel Ancel prima ancora dell'annuncio di Ubisoft.



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Insomma, non sembra essere proprio un gioco top secret, ma di fatto non è stato ancora annunciato in via ufficiale da Ubisoft, dunque il tutto rientra ancora nelle voci di corridoio, in attesa di conferme che potrebbero arrivare a breve.

Alcune fonti hanno riportato anche quello che sembra essere il logo vero e proprio di Rayman Legends Retold, che sembra proprio confermare il fatto che questo remake sia una ricostruzione del capitolo Legends.

La questione è peraltro piuttosto controversa: nonostante la serie sia alquanto antica, visto che celebra il 30° anniversario proprio in questi mesi, il capitolo scelto è relativamente recente, essendo uscito nel 2013.

Inoltre, Rayman Legends si difende ancora decisamente bene dal punto di vista tecnico, grazie anche all'ottima caratterizzazione grafica in 2D elaborata dal team di Michel Ancel all'epoca, e sembra un titolo forse non adattissimo a un rifacimento tecnico, ma attendiamo comunque di saperne di più.