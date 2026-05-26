The Blood of Dawnwalker è come Breath of the Wild: potete subito conquistare il castello e finire la trama

A differenza di molti altri GDR, però, The Blood of Dawnwalker permette di andare dritti al finale e completare subito l'avventura. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi.

Uno dei giochi di ruolo in arrivo quest'anno che stanno più incuriosendo i giocatori è The Blood of Dawnwalker , il nuovo titolo dei creativi di The Witcher 3 che hanno lasciato CD Projekt RED e hanno fondato Rebel Wolves.

Come funziona The Blood of Dawnwalker

Parlando con Game Informer, il team di The Blood of Dawnwalker spiega di non aver voluto strutturare il gioco come la maggior parte dei GDR occidentali nei quali c'è una serie di missioni principali con alcuni extra ai lati.

Al contrario, The Blood of Dawnwalker ha una sola missione obbligatoria: salvare la propria famiglia. Per farlo si deve attaccare un castello occupato da un signore dei vampiri. Ovviamente è molto meglio esplorare tutte le missioni "non obbligatorie" che permettono di ottenere alleati, potenziare le proprie abilità e scoprire di più sui nemici così da rendere la missione principale più semplice, ma non si è affatto obbligati.

Si ha la massima libertà di correre direttamente al castello e affrontare una sfida di alto livello. Tutto il resto è tecnicamente completamente opzionale. In pratica, è la stessa struttura di The Legend of Zelda: Breath of the Wild che, una volta completato il tutorial, permette di andare al castello di Hyrule e affrontare subito il boss finale, senza i poteri che si otterrebbero completando le missioni più importanti del gioco.

Una conseguenza di questa struttura è che "quasi ogni missione del gioco è una missione secondaria e hanno tutte un profondo significato." Il giocatore può però decidere come affrontare l'avventura, "come un gioco di ruolo carta e penna".

Per dare un equilibrio a questo sistema, però, c'è un calendario in stile Persona. Completando missioni ed eseguendo certe azioni passano ore e giorni e dobbiamo stare attenti a quanto tempo passa. Infatti, The Blood of Dawnwalker ha un limite di 30 giorni in-game: ecco cosa succede se li si supera.