The Blood of Dawnwalker ha un limite di 30 giorni in-game: ecco cosa succede se li si supera

The Blood of Dawnwalker è un gioco di ruolo d'azione realizzato da un team guidato da Konrad Tomaszkiewicz, noto per The Witcher 3: Wild Hunt. Una delle differenze principali tra i due giochi è che in The Blood of Dawnwalker c'è un limite di tempo in-game per la trama, ovvero si hanno 30 giorni per salvare la famiglia del protagonista , Coen.

Nuovi dettagli su The Blood of Dawnwalker

Il team ha assicurato che non si incorrerà in una sorta di game over. Dorota Rutkowska, producer, ha affermato: "Il gioco non finirà. Semplicemente le circostanze cambieranno". A quel punto è intervenuto il senior level designer Maciej Wiśniewski che ha affermato: "E a quel punto il mondo stesso entra in gioco".

Cosa voglia dire esattamente non è chiaro, ma è possibile che la famiglia di Coen muoia e che quindi il motivo per cui il protagonista sta perseguendo la propria missione cambierà. L'impressione comunque è che ci saranno tanti finali possibili, in base alle scelte e al tempo che ci metteremo a completare la missione principale.

Il team di The Blood of Dawnwalker ha poi anche parlato del fatto che le nostre scelte e azioni avranno un impatto non solo sulla trama e sulle missioni. Ad esempio, se si uccide un fabbro la sua forgia chiuderà in modo permanente e quindi noi dovremo trovarne un altro per potenziare le armi.

Vi lasciamo infine al nostro approfondimento con tanti dettagli su The Blood of Dawnwalker.