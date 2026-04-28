The Blood of Dawnwalker ha un limite di 30 giorni in-game: ecco cosa succede se li si supera

The Blood of Dawnwalker è un gioco di ruolo d'azione realizzato da un team guidato da Konrad Tomaszkiewicz, noto per The Witcher 3: Wild Hunt. Una delle differenze principali tra i due giochi è che in The Blood of Dawnwalker c'è un limite di tempo in-game per la trama, ovvero si hanno 30 giorni per salvare la famiglia del protagonista, Coen.
Cosa succede però se si supera questo limite di tempo?
Nuovi dettagli su The Blood of Dawnwalker
Il team ha assicurato che non si incorrerà in una sorta di game over. Dorota Rutkowska, producer, ha affermato: "Il gioco non finirà. Semplicemente le circostanze cambieranno". A quel punto è intervenuto il senior level designer Maciej Wiśniewski che ha affermato: "E a quel punto il mondo stesso entra in gioco".
Cosa voglia dire esattamente non è chiaro, ma è possibile che la famiglia di Coen muoia e che quindi il motivo per cui il protagonista sta perseguendo la propria missione cambierà. L'impressione comunque è che ci saranno tanti finali possibili, in base alle scelte e al tempo che ci metteremo a completare la missione principale.
Il team di The Blood of Dawnwalker ha poi anche parlato del fatto che le nostre scelte e azioni avranno un impatto non solo sulla trama e sulle missioni. Ad esempio, se si uccide un fabbro la sua forgia chiuderà in modo permanente e quindi noi dovremo trovarne un altro per potenziare le armi.
Vi lasciamo infine al nostro approfondimento con tanti dettagli su The Blood of Dawnwalker.