Un assaggio del doppiaggio italiano di The Blood of Dawnwalker nel trailer della storia

The Blood of Dawnwalker ci catapulterà infatti nell' Europa del XIV secolo , nel mezzo di guerre e pestilenze: un'epoca di grande difficoltà per gli uomini e di cui i vampiri vogliono approfittare, emergendo dall'ombra per reclamare il loro dominio sul mondo.

L'interpretazione offerta dai doppiatori nostrani sembra decisamente di buon livello e non c'è dubbio che arricchirà ulteriormente l'esperienza, che di per sé promette una storia appassionante e uno scenario tanto suggestivo quanto oscuro.

Si tratta dello stesso video che abbiamo visto la settimana scorsa e che introduce la trama, l'ambientazione e i personaggi di The Blood of Dawnwalker, ma appunto con le voci in italiano .

Volete un assaggio del doppiaggio italiano di The Blood of Dawnwalker ? Bandai Namco ha pubblicato oggi il trailer della storia dell'action RPG di Rebel Wolves in una versione completamente localizzata nella nostra lingua.

La leggenda del Diurno

Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di The Blood of Dawnwalker, il protagonista dell'avventura, Coen, viene trasformato in un "Dawnwalker" da un antico vampiro e condannato a restare in bilico fra la sua natura umana, di giorno, e quella di un succhiasangue di notte.

Sullo sfondo di un open world particolarmente ampio e ricco, avremo trenta giorni di tempo per sviluppare le nostre capacità e salvare la famiglia di Coen, tenuta in ostaggio dai vampiri, optando per approcci differenti che andranno a incidere sul corso degli eventi.

The Blood of Dawnwalker sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 3 settembre.