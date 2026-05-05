EA Sports UFC 6 è stato presentato con un trailer ufficiale

Electronic Arts ha pubblicato il trailer di presentazione ufficiale di EA Sports UFC 6, la nuova edizione del simulatore di combattimento su licenza Ultimate Fighting Championship che sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 19 giugno.

Le sequenze del video mettono in evidenza il maggiore grado di realismo di questo episodio, ottenuto impiegando le tecnologie più avanzate e un'attenzione quasi maniacale per i dettagli. Il risultato è un'esperienza che promette di restituire sullo schermo tutta l'intensità, la varietà e l'imprevedibilità di un vero incontro di MMA.

Uno degli elementi chiave di EA Sports UFC 6 è rappresentato dal cosiddetto "Next Level Fighter Fidelity": ogni atleta non è solo una replica estetica ma un sistema complesso di movimenti, reazioni e stili unici, dotato di animazioni estremamente naturali grazie alla Markerless Capture e alla Sapien Technology.

L'implementazione di questi sistemi si traduce in combattenti che si muovono, colpiscono e reagiscono in modo credibile, rendendo ogni incontro diverso dall'altro e gestendo i vari lottatori in base ai loro punti di forza e alle debolezze.