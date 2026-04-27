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EA Sports UFC 6 è ufficiale: data di uscita e atleti di copertina

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente EA Sports UFC 6, rivelando la data di uscita del gioco, le piattaforme e gli atleti di copertina.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/04/2026
Alex Pereira sulla copertina di EA Sports UFC 6

EA Sports UFC 6 è stato annunciato ufficialmente da Electronic Arts, che ha rivelato gli atleti di copertina (Alex Pereira e Max Holloway) delle edizioni standard e Ultimate, nonché ovviamente la data di uscita del gioco.

La nuova edizione del picchiaduro sportivo sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 19 giugno, con un accesso anticipato di ben sette giorni per gli utenti che prenoteranno la Ultimate Edition.

Non è tutto: la Ultimate Edition includerà anche il Fighter Pass con i suoi otto lottatori extra (due al lancio e sei più avanti), l'Expansion Pass con le sue due espansioni (fra cui una modalità inedita), il VIP Pass con le varie skin extra e infine il Rivalry Bundle.

Battlefield diventa un film con Michael B. Jordan, scritto da Christopher McQuarrie Battlefield diventa un film con Michael B. Jordan, scritto da Christopher McQuarrie

Gli utenti che prenoteranno una qualsiasi edizione di EA Sports UFC 6 riceveranno infine l'Iconic Moments Bundle, un pacchetto contenente tre skin per i lottatori presenti nel roster.

Un'esperienza ancora più autentica

Anticipato nelle scorse ore da un leak, l'annuncio di EA Sports UFC 6 conferma il lancio della nuova edizione su PS5 e Xbox Series X|S ma non su PC, almeno per il momento, e non è dato sapere se anche questa versione arriverà in futuro.

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Ad ogni modo, Electronic Arts ha promesso una presentazione completa a breve ed è possibile che in tale sede vengano rivelati maggiori dettagli sul gioco, le sue novità e le piattaforme su cui sarà disponibile.

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