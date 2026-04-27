EA Sports UFC 6 è ufficiale: data di uscita e atleti di copertina

EA Sports UFC 6 è stato annunciato ufficialmente da Electronic Arts, che ha rivelato gli atleti di copertina (Alex Pereira e Max Holloway) delle edizioni standard e Ultimate, nonché ovviamente la data di uscita del gioco.
La nuova edizione del picchiaduro sportivo sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 19 giugno, con un accesso anticipato di ben sette giorni per gli utenti che prenoteranno la Ultimate Edition.
Non è tutto: la Ultimate Edition includerà anche il Fighter Pass con i suoi otto lottatori extra (due al lancio e sei più avanti), l'Expansion Pass con le sue due espansioni (fra cui una modalità inedita), il VIP Pass con le varie skin extra e infine il Rivalry Bundle.
Gli utenti che prenoteranno una qualsiasi edizione di EA Sports UFC 6 riceveranno infine l'Iconic Moments Bundle, un pacchetto contenente tre skin per i lottatori presenti nel roster.
Un'esperienza ancora più autentica
Anticipato nelle scorse ore da un leak, l'annuncio di EA Sports UFC 6 conferma il lancio della nuova edizione su PS5 e Xbox Series X|S ma non su PC, almeno per il momento, e non è dato sapere se anche questa versione arriverà in futuro.
Ad ogni modo, Electronic Arts ha promesso una presentazione completa a breve ed è possibile che in tale sede vengano rivelati maggiori dettagli sul gioco, le sue novità e le piattaforme su cui sarà disponibile.