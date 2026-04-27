EA Sports UFC 6 è ufficiale: data di uscita e atleti di copertina

EA Sports UFC 6 è stato annunciato ufficialmente da Electronic Arts, che ha rivelato gli atleti di copertina (Alex Pereira e Max Holloway) delle edizioni standard e Ultimate, nonché ovviamente la data di uscita del gioco.

La nuova edizione del picchiaduro sportivo sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 19 giugno, con un accesso anticipato di ben sette giorni per gli utenti che prenoteranno la Ultimate Edition.

Non è tutto: la Ultimate Edition includerà anche il Fighter Pass con i suoi otto lottatori extra (due al lancio e sei più avanti), l'Expansion Pass con le sue due espansioni (fra cui una modalità inedita), il VIP Pass con le varie skin extra e infine il Rivalry Bundle.

Gli utenti che prenoteranno una qualsiasi edizione di EA Sports UFC 6 riceveranno infine l'Iconic Moments Bundle, un pacchetto contenente tre skin per i lottatori presenti nel roster.