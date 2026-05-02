Il trailer di presentazione di EA Sports UFC 6 ha una data e un'ora

Electronic Arts ha annunciato data e ora del trailer di presentazione di EA Sports UFC 6: potremo vederlo il 5 maggio alle 17.00, ora italiana, e scoprire tutti i dettagli sulla nuova edizione del gioco di combattimento su licenza ufficiale Ultimate Fighting Championship.

Per il momento sappiamo solo che EA Sports UFC 6 offrirà un sistema di colpi e movimento evoluto rispetto alla scorso episodio, che punta a rappresentare le stelle dell'MMA all'interno dell'ottagono con un grado di realismo inedito.

Possiamo inoltre aspettarci diverse novità sul piano dei contenuti, grazie all'introduzione di nuove modalità che andranno ad arricchire l'esperienza, introducendo una dimensione narrativa in grado di aumentare il coinvolgimento e rendere ogni incontro davvero personale.

Il comparto tecnico potrà contare anche stavolta sul Frostbite, impiegando l'ultima e più potente versione del motore grafico al fine di donare a ogni personaggio i dettagli e le animazioni che ci si aspetta da una simulazione tanto rigorosa.