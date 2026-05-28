EA Sports UFC 6 presenta un video di approfondimento delle modalità

Electronic Arts ha pubblicato un video di approfondimento di EA Sports UFC 26, che presenta le modalità di gioco principali e le novità introdotte, in particolare un forte focus narrativo e sulla connessione emotiva con i lottatori. In particolare sono tre i pilastri principali: The Legacy, UFC Career Mode rinnovata e la nuova modalità Hall of Legends, oltre al sistema di progressione condiviso The Gym.

The Legacy è un prologo narrativo completamente nuovo che segue l'ascesa di Chris Carter, giovane lottatore deciso a entrare in UFC e a onorare l'eredità del padre. La storia esplora temi come lealtà, amicizia e rivalità, in particolare quella con Danny Lopez, compagno di palestra che vede in coach Thompson una figura paterna. Il percorso di Carter attraversa tre fasi della carriera, dai circuiti regionali al debutto UFC, e funge anche da introduzione naturale alle meccaniche di gioco. Le scelte del giocatore influenzano l'evoluzione della carriera di Carter, le reazioni del mondo di gioco, social media, rivalità e momenti chiave.