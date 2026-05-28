EA Sports UFC 6 presenta un video di approfondimento delle modalità

Electronic Arts ha pubblicato un video di approfondimento di EA Sports UFC 26, che presenta le modalità di gioco principali e le novità introdotte, in particolare un forte focus narrativo e sulla connessione emotiva con i lottatori. In particolare sono tre i pilastri principali: The Legacy, UFC Career Mode rinnovata e la nuova modalità Hall of Legends, oltre al sistema di progressione condiviso The Gym.
The Legacy è un prologo narrativo completamente nuovo che segue l'ascesa di Chris Carter, giovane lottatore deciso a entrare in UFC e a onorare l'eredità del padre. La storia esplora temi come lealtà, amicizia e rivalità, in particolare quella con Danny Lopez, compagno di palestra che vede in coach Thompson una figura paterna. Il percorso di Carter attraversa tre fasi della carriera, dai circuiti regionali al debutto UFC, e funge anche da introduzione naturale alle meccaniche di gioco. Le scelte del giocatore influenzano l'evoluzione della carriera di Carter, le reazioni del mondo di gioco, social media, rivalità e momenti chiave.
La Carriera e la Hall of Legends
Concluso il prologo, il giocatore passa alla nuova UFC Career Mode, ripensata per dare più peso alle decisioni. Ora si parte direttamente nella UFC, evitando le lunghe fasi amatoriali viste in UFC 5. Il sistema decisionale è stato ampliato con oltre 150 eventi narrativi e dieci volte le scelte del capitolo precedente, alcune con esiti a alto rischio/ alta ricompensa. Ritornano allenamenti e gestione dei social, ma con un impatto più profondo su attributi, progressione e opportunità. Il nuovo Hub della Carreira offre un'interfaccia più immersiva, un calendario realistico e una gestione più chiara di hype, forma fisica e preparazione ai match.
La modalità Hall of Legends permette invece di esplorare le storie di tre icone UFC, Max Holloway, Alex Pereira e Zhang Weili, attraverso musei interattivi in terza persona, ricchi di filmati, oggetti culturali e momenti storici. Ogni Hall include tre combattimenti iconici da rivivere con obiettivi ispirati alle strategie reali, ricompensati con skin esclusive.
Infine, The Gym funge da hub di progressione condiviso: permette di reclutare lottatori, completare sfide e gestire allenatori e collezioni, connesso a tutte le modalità del gioco.
Vi ricordiamo che EA Sports UFC 6 sarà disponibile dal 19 giugno su PS5 e Xbox Series X|S.
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