Il gameplay di EA Sports UFC 6 è stato mostrato in un nuovo trailer

Il trailer del gameplay di EA Sports UFC 6 rivela nuovi dettagli sul prossimo capitolo della serie prodotta da Electronic Arts su licenza ufficiale Ultimate Fighting Championship, che come sappiamo sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S.
L'obiettivo degli sviluppatori è stato quello di spingere ancora di più sul realismo e la varietà degli incontri, andando in primo luogo a differenziare i lottatori, sia per quanto concerne le animazioni che lo stile di combattimento.
Si tratta di un concetto strettamente legato alla natura dei match UFC, che non sono mai uguali: il gioco promette di ricreare sia i momenti spettacolari sia le situazioni più frustranti, come quando uno dei due contendenti viene neutralizzato fin dall'inizio.
Per EA Sports UFC 6 è stata effettuata una revisione totale dei movimenti dei personaggi, dalle animazioni difensive alle posizioni inattive, introducendo movimenti catturati direttamente daglli atleti UFC.
Differenze concrete
In arrivo il 19 giugno, EA Sports UFC 6 offrirà dunque un gameplay caratterizzato da differenze concrete fra i lottatori: per fare un esempio, Nick Diaz e Anderson Silva saranno completamente diversi, uno focalizzato sulla pressione costante e l'altro sulle schivate di precisione.
Rispetto al quinto episodio, la resa dei danni, i movimenti degli abiti, la pella e la muscolatura sono stati ulteriormente migliorati e il sistema di combattimento offrirà varianti multiple per gli stessi colpi, aumentando la libertà d'azione dei giocatori.
Un altro elemento centrale sarà il sistema di "real time contact": ogni attacco colpirà esattamente il punto in cui dovrebbe impattare, con nuove finestre temporali per rendere gli scambi più precisi e violenti.
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