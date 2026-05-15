Il gameplay di EA Sports UFC 6 è stato mostrato in un nuovo trailer

Si tratta di un concetto strettamente legato alla natura dei match UFC , che non sono mai uguali: il gioco promette di ricreare sia i momenti spettacolari sia le situazioni più frustranti, come quando uno dei due contendenti viene neutralizzato fin dall'inizio.

L'obiettivo degli sviluppatori è stato quello di spingere ancora di più sul realismo e la varietà degli incontri , andando in primo luogo a differenziare i lottatori, sia per quanto concerne le animazioni che lo stile di combattimento.

Il trailer del gameplay di EA Sports UFC 6 rivela nuovi dettagli sul prossimo capitolo della serie prodotta da Electronic Arts su licenza ufficiale Ultimate Fighting Championship, che come sappiamo sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S.

Differenze concrete

In arrivo il 19 giugno, EA Sports UFC 6 offrirà dunque un gameplay caratterizzato da differenze concrete fra i lottatori: per fare un esempio, Nick Diaz e Anderson Silva saranno completamente diversi, uno focalizzato sulla pressione costante e l'altro sulle schivate di precisione.

Rispetto al quinto episodio, la resa dei danni, i movimenti degli abiti, la pella e la muscolatura sono stati ulteriormente migliorati e il sistema di combattimento offrirà varianti multiple per gli stessi colpi, aumentando la libertà d'azione dei giocatori.

Un altro elemento centrale sarà il sistema di "real time contact": ogni attacco colpirà esattamente il punto in cui dovrebbe impattare, con nuove finestre temporali per rendere gli scambi più precisi e violenti.