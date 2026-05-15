Neverness to Everness supporterà PS5 Pro, si parla di Xbox e Nintendo Switch 2

Hotta Studio ha parlato delle novità in arrivo per Neverness to Everness, che a quanto pare supporterà PS5 Pro e potrebbe arrivare anche su Xbox e Nintendo Switch 2, dopo un lancio avvenuto nei giorni scorsi su PC, PS5, iOS e Android.
Gli sviluppatori hanno già dato il via ai primi eventi a tempo limitato, ma si tratta soltanto delle primissime fasi di una roadmap che promette di essere molto corposa e che vedrà l'arrivo di nuovi distretti cittadini, aree speciali legate alle anomalie, modalità aggiuntive e nuovi capitoli che andranno ad arricchire la storia principale.
Non è tutto: Hotta Studio ha rivelato l'intenzione di introdurre gradualmente altre città e regioni esplorabili oltre alla sola Hetereau, così da espandere in maniera significativa l'attuale mappa di Neverness to Everness.
A proposito di espansioni, oltre alle valutazioni in merito al possibile approdo anche su Xbox e Nintendo Switch 2 si è parlato di GeForce NOW, la piattaforma streaming di NVIDIA, che a quanto pare riceverà il gioco a breve.
La città fa la differenza
Secondo Hotta Studio, ciò che distingue Neverness to Everness dagli altri gacha è la città di Hetereau, che si presenta come una metropoli "viva e pulsante", esplorabile liberamente, che include numerose attività oltre ai tradizionali combattimenti contro le anomalie.
Gli sviluppatori hanno intenzione di enfatizzare il ruolo della modalità cooperativa, che diventerà pian piano uno degli aspetti centrali dell'esperienza, consentendo ai giocatori di condividere missioni nei dungeon, visite turistiche e interazioni di vario genere.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.