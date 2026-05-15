Neverness to Everness supporterà PS5 Pro, si parla di Xbox e Nintendo Switch 2

Hotta Studio ha parlato delle novità in arrivo per Neverness to Everness, che a quanto pare supporterà PS5 Pro e potrebbe arrivare anche su Xbox e Nintendo Switch 2, dopo un lancio avvenuto nei giorni scorsi su PC, PS5, iOS e Android.

Gli sviluppatori hanno già dato il via ai primi eventi a tempo limitato, ma si tratta soltanto delle primissime fasi di una roadmap che promette di essere molto corposa e che vedrà l'arrivo di nuovi distretti cittadini, aree speciali legate alle anomalie, modalità aggiuntive e nuovi capitoli che andranno ad arricchire la storia principale.

Non è tutto: Hotta Studio ha rivelato l'intenzione di introdurre gradualmente altre città e regioni esplorabili oltre alla sola Hetereau, così da espandere in maniera significativa l'attuale mappa di Neverness to Everness.

A proposito di espansioni, oltre alle valutazioni in merito al possibile approdo anche su Xbox e Nintendo Switch 2 si è parlato di GeForce NOW, la piattaforma streaming di NVIDIA, che a quanto pare riceverà il gioco a breve.