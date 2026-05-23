Neverness to Everness si espande e sbarca su Steam ed Epic Games Store con la versione 1.1

Perfect World Games e il team di sviluppo Hotta Studio hanno illustrato i contenuti della versione 1.1 del gioco di ruolo d'azione con ambientazione urbana Neverness to Everness , intitolata "Dreamwalk Corridor". L'aggiornamento, il cui lancio è previsto per il 3 giugno, coinciderà con l'arrivo su Steam, Epic Games Store, Galaxy Store (per sistemi Android) e sul servizio di cloud streaming NVIDIA GeForce NOW.

Un nuovo capitolo della storia

Dal punto di vista narrativo e contenutistico, la patch introduce un nuovo capitolo della storia omonimo all'aggiornamento, che porterà i giocatori a esplorare due aree inedite: la Sunward Island e il Corridor of Echoes.

Ad ampliare il roster dei personaggi giocabili saranno Lacrimosa (attributo Chaos) e Chaos (attributo Lakshana). Le due combattenti saranno protagoniste di appositi banner a tempo limitato, rispettivamente dal 3 al 24 giugno e dal 24 giugno all'8 luglio, e riceveranno una serie di costumi alternativi e missioni dedicate per approfondirne i legami all'interno della città.

Tra le novità più rilevanti spicca l'imminente collaborazione ufficiale con Porsche. L'evento porterà all'interno del gioco il modello Porsche 918 Spyder, accompagnato da una nuova proprietà immobiliare (la Pegasus Residence) e un abbigliamento tematico. Questo si intreccerà con l'introduzione di nuove attività di gioco, tra cui spiccano le corse clandestine dell'Underground Circuit, i combattimenti del Fight Club e una dinamica gestionale denominata Bagel SNS.

A supportare i nuovi contenuti ci sarà un fitto calendario di eventi a tempo limitato che copriranno i mesi di giugno e luglio, spaziando dalla cucina alle corse, fino a missioni peculiari come "Uncharted Circle", in cui i giocatori saliranno a bordo di un treno metropolitano anomalo dovendo, come suggeriscono gli sviluppatori, "seguire rigorosamente il manuale dei passeggeri del treno fantasma per garantire la sicurezza del viaggio".

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Neverness to Everness.