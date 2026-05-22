Xbox Game Pass ha appena ricevuto un gioco a sorpresa e altri due si aggiungeranno a giugno

È un periodo particolarmente ricco per Xbox Game Pass, che riceve peraltro anche delle aggiunte a sorpresa, con un gioco inserito proprio nelle ore scorse senza preavviso e altri due emersi per il catalogo di giugno.

Il gioco lanciato direttamente a sorpresa su Game Pass è Luna Abyss, come probabilmente molti avranno già notato: non era presente nella panoramica ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di maggio, dunque la sua aggiunta risulta alquanto sorprendente, ma si tratta di un ottimo inserimento.

Si tratta di una sorta di sparatutto in prima persona con caratteristiche da "bullet hell" e un'ambientazione piuttosto strana, ma nel complesso molto affascinante, che ha anche ricevuto ottime valutazioni dalla critica, fin qui e che abbiamo visto anche nel trailer di lancio.