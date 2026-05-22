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Xbox Game Pass ha appena ricevuto un gioco a sorpresa e altri due si aggiungeranno a giugno

Xbox Game Pass continua a ricevere giochi anche al di fuori degli annunci ufficiali: uno sparatutto interessante è già disponibile, mentre altri due titoli arriveranno a giugno.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   22/05/2026
Uno scenario di Luna Abyss
Luna Abyss
Luna Abyss
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È un periodo particolarmente ricco per Xbox Game Pass, che riceve peraltro anche delle aggiunte a sorpresa, con un gioco inserito proprio nelle ore scorse senza preavviso e altri due emersi per il catalogo di giugno.

Il gioco lanciato direttamente a sorpresa su Game Pass è Luna Abyss, come probabilmente molti avranno già notato: non era presente nella panoramica ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di maggio, dunque la sua aggiunta risulta alquanto sorprendente, ma si tratta di un ottimo inserimento.

Si tratta di una sorta di sparatutto in prima persona con caratteristiche da "bullet hell" e un'ambientazione piuttosto strana, ma nel complesso molto affascinante, che ha anche ricevuto ottime valutazioni dalla critica, fin qui e che abbiamo visto anche nel trailer di lancio.

I nuovi arrivi di giugno (per ora)

Le altre novità sono due giochi che si aggiungono alla linuep prevista per giugno, che presenta già diversi titoli, portando il totale previsto al momento a 8 giochi, inseriti tra la prima e la seconda ondata del mese.

Il primo dei due nuovi giochi aggiunti è RV There Yet?, una bizzarra avventura incentrata sulla guida di un camper, o meglio di un "veicolo da ricreazione", che è stato presentato con un trailer veramente folle (visibile qui sopra) che spiega ben poco della sua struttura.

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L'altro è Starseeker: Astroneer Expeditions, in arrivo l'11 giugno, che presenta varie missioni da portare avanti in cooperativa all'interno dell'universo fantascientifico di Astroneer.

I due giochi si uniscono agli altri titoli annunciati per giugno, che comprendono al momento Beastro, Denshattack!, Frog Sqwad, Vapor World: Over the Mind e i titoli annunciati con la seconda mandata di maggio, ovvero Final Fantasy 6, Jurassic World Evolution 3 e The Elder Scrolls Online.

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