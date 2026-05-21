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Luna Abyss è disponibile e ha uno spettacolare trailer di lancio

L'interessante sparatutto Luna Abyss è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S: diamo un'occhiata al suo spettacolare trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/05/2026
La misteriosa intelligenza artificiale di Luna Abyss
Luna Abyss
Luna Abyss
Video Immagini

Lo spettacolare trailer di lancio di Luna Abyss conferma che lo sparatutto sviluppato da Kwalee è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, nel solo formato digitale al prezzo di 29,99€ ma con uno sconto del 20% su Steam.

Il gioco ci mette al comando di Fawkes, un prigioniero costretto a prendere possesso di un corpo remoto ed esplorare le profondità dell'Abisso che si trova sotto l'enorme prigione in cui è stato rinchiuso al fine di ottenere uno sconto di pena.

Equipaggiati con diverse armi e abilità speciali che potremo ottenere lungo il percorso, in Luna Abyss ci troveremo ad affrontare nemici man mano più forti e numerosi nel tentativo di portare a termine la missione che ci è stata assegnata da una misteriosa intelligenza artificiale Aylin.

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Sul piano del gameplay, il titolo di Kwalee trae chiara ispirazione da esperienze come DOOM, Returnal e Ghostrunner, miscelando frenetici scontri a fuoco e coinvolgenti sequenze platform.

Uno sparatutto davvero interessante

Come forse ricorderete, abbiamo provato Luna Abyss un bel po' di tempo fa e il gioco ha catturato la nostra attenzione per via dello stile, dell'ambientazione e della fenomenale colonna sonora firmata da David Housden.

Tra culti religiosi, antiche entità cosmiche e visioni disturbanti, lo sparatutto di Kwalee promette una narrazione stratificata e ricca di simbolismi, che viene rivelata in particolare dalle note e dalle testimonianze che avremo modo di trovare in giro per gli scenari.

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