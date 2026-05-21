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Helldivers 2 presto supporterà DLSS 4.5, FSR, XeSS e PSSR su PC e console, in arrivo anche VRR e NVIDIA Reflex

Helldivers 2 riceve il 27 maggio una maxi‑patch che introduce DLSS, FSR, XeSS e PSSR, insieme a VRR, VRS, DRS e tecnologie per ridurre la latenza, migliorando prestazioni e reattività su PC e console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/05/2026
Helldiver in posa in Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
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Meglio tardi che mai: Arrowhead Game Studios ha annunciato una nuova patch di Helldivers 2 che introdurrà il supporto alle principali tecnologie di upscaling, tra cui DLSS e FSR, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, oltre alla prima versione del PSSR su PS5 Pro.

L'aggiornamento, disponibile dal 27 maggio, non si limita però all'upscaling. Arriveranno infatti anche diverse funzionalità richieste dalla community: VRR su PS5 e PS5 Pro, VRS (Variable Rate Shading) su PC per ridurre il carico sulla GPU e DRS (Dynamic Resolution Scaling) per stabilizzare le prestazioni. A completare il pacchetto ci saranno NVIDIA Reflex e AMD Anti‑Lag 2, pensati per ridurre la latenza degli input e rendere l'esperienza più reattiva.

Ulteriori migliorie lato performance in arrivo durante l'estate

Come molti sapranno, Helldivers 2 è stato sviluppato con Autodesk Stingray, un motore grafico ormai datato e non più supportato dal 2018. Da allora ogni integrazione tecnologica è stata realizzata internamente da Arrowhead, con tutte le difficoltà del caso. È anche per questo che al lancio il gioco non includeva upscaling basati sull'IA, ormai fondamentali su PC e console sia per le prestazioni sia per la qualità dell'immagine. A due anni dall'uscita, il team è riuscito ad aggirare i limiti del motore grazie al supporto di Nixxes, studio dei PlayStation Studios specializzato nelle conversioni PC.

Su Steam sono già state elencate le tecnologie di upscaling disponibili con la patch:

  • PC: FSR (High-End) 4.0.3 (per le GPU supportate), FSR 3.1.5, DLSS 4.5, XeSS 3.0
  • PS5 e Xbox Series X|S: FSR 3.1
  • PS5 Pro: PSSR 1
Helldivers 2 riceve una valanga di recensioni negative su Steam: Arrowhead promette nuovi contenuti e migliorie Helldivers 2 riceve una valanga di recensioni negative su Steam: Arrowhead promette nuovi contenuti e migliorie

Arrowhead ha inoltre confermato che questo aggiornamento rappresenta solo il primo passo di un piano più ampio per migliorare le prestazioni del gioco su tutte le piattaforme, con un ulteriore aggiornamento dedicato in arrivo durante l'estate.

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