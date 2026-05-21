Helldivers 2 presto supporterà DLSS 4.5, FSR, XeSS e PSSR su PC e console, in arrivo anche VRR e NVIDIA Reflex

Meglio tardi che mai: Arrowhead Game Studios ha annunciato una nuova patch di Helldivers 2 che introdurrà il supporto alle principali tecnologie di upscaling, tra cui DLSS e FSR, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, oltre alla prima versione del PSSR su PS5 Pro.

L'aggiornamento, disponibile dal 27 maggio, non si limita però all'upscaling. Arriveranno infatti anche diverse funzionalità richieste dalla community: VRR su PS5 e PS5 Pro, VRS (Variable Rate Shading) su PC per ridurre il carico sulla GPU e DRS (Dynamic Resolution Scaling) per stabilizzare le prestazioni. A completare il pacchetto ci saranno NVIDIA Reflex e AMD Anti‑Lag 2, pensati per ridurre la latenza degli input e rendere l'esperienza più reattiva.