Il film di Helldivers con Jason Momoa presto entrerà in pre-produzione

Lo ha svelato il regista Justin Lin (Fast & Furious, Star Trek Beyond), che afferma che i lavori inizieranno entro le prossime due settimane segno che la produzione sta finalmente entrando nella sua fase operativa dopo mesi di preparazione e sviluppo.

Cosa sappiamo del film di Helldivers

Per il momento non sono stati svelati altri dettagli rispetto a quanto non era stato già condiviso in precedenza: la pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il 10 novembre 2027 e avrà l'obiettivo di trasporre sul grande schermo l'ironia, l'azione frenetica e la satira militarista che caratterizzano il franchise. Al centro della storia ci saranno i celebri Helldivers, impegnati a esportare la "democrazia controllata" della Super Terra in ogni angolo della galassia, tra missioni suicide, alieni ostili e un tono volutamente sopra le righe.

Nel cast è già confermato Jason Momoa, volto noto per Aquaman, Game of Thrones, Fast X, Dune e il recente Minecraft. Un attore poliedrico che non dovrebbe avere problemi ad adattarsi ai toni volutamente esagerati, irriverenti e satirici di Helldivers, in parte ereditati da Starship Troopers.

Con l'avvio della pre‑produzione ormai imminente, è probabile che nelle prossime settimane emergano nuovi dettagli su cast, trama e impostazione visiva del progetto. Lin ha lasciato intendere che il team è pronto a partire: ora non resta che attendere i primi materiali ufficiali.