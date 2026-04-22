Helldivers 2 presenta il Titolo di Guerra "Eso-esperti", trailer e data di uscita

L'arsenale dei difensori della Super Terra continua ad ampliarsi: Arrowhead Games ha annunciato tramite il PlayStation Blog Eso-esperti, il nuovo Titolo di Guerra di Helldivers 2. Qui sotto trovate il trailer che accompagna la presentazione.

Il pacchetto sarà disponibile dal 28 aprile e potrà essere acquistato tramite Crediti Super, ottenibili sia giocando sia tramite acquisti in-game. Come da tradizione introdurrà nuove armi, Stratagemmi e corazze, offrendo ai giocatori ulteriori opzioni tattiche sul campo di battaglia.