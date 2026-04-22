Helldivers 2 presenta il Titolo di Guerra "Eso-esperti", trailer e data di uscita

L'arsenale dei difensori della Super Terra continua ad ampliarsi: Arrowhead Games ha annunciato tramite il PlayStation Blog Eso-esperti, il nuovo Titolo di Guerra di Helldivers 2. Qui sotto trovate il trailer che accompagna la presentazione.
Il pacchetto sarà disponibile dal 28 aprile e potrà essere acquistato tramite Crediti Super, ottenibili sia giocando sia tramite acquisti in-game. Come da tradizione introdurrà nuove armi, Stratagemmi e corazze, offrendo ai giocatori ulteriori opzioni tattiche sul campo di battaglia.
I nuovi Stratagemmi, armi e corazze
Come suggerisce il nome, questo Titolo di Guerra è dedicato agli amanti degli esoscheletri. Tra le novità spicca l'EXO‑51 Boscaiolo, equipaggiato con un cannone anticarro e un lanciafiamme per devastare le linee nemiche. A seguire troviamo l'EXO‑55 Sfondamento, dotato di cannone flak e scudo antiproiettile. Lo Stratagemma MGX‑42 Tempesta di Fuoco introduce invece una mitragliatrice usa e getta a canne multiple.
Sul fronte delle armi, l'SMG‑203 Gagliarda è una mitragliatrice a cadenza elevata, simile all'MP‑98 Cavaliere ma con un caricatore più piccolo in cambio di una maggiore capacità perforante. Chiude il pacchetto la Pistola‑missile P‑33, che utilizza proiettili guidati a propulsione termica con aggancio automatico.
In arrivo anche due nuove corazze: Operatore Pesante O‑2 e Spirito Libero O‑3, entrambe con mantelli abbinati. Le due armature condividono la passiva Ossigenatore, che permette di camminare, correre e scivolare più velocemente.