Helldivers 2 riceve una valanga di recensioni negative su Steam: Arrowhead promette nuovi contenuti e migliorie

Questa ondata di pareri negativi arriva dalla crescente frustrazione e insoddisfazione della community con gli ultimi aggiornamenti. Molti lamentano una preoccupante scarsità di nuovi contenuti , laddove al contrario gli sviluppatori sembra abbiano dato priorità ai Titoli di Guerra, ovvero i pacchetti con armi, stratagemmi e armature sbloccabili acquistabili anche tramite denaro reale. Molti lamentano anche problemi generali legati al bilanciamento, la progressione, la Guerra Galattica e la stabilità del gioco.

Helldivers 2 nelle ultime settimane ha ricevuto tantissime recensioni negative da parte degli utenti Steam, tanto che nel momento in cui scriviamo la media degli ultimi 30 giorni è "perlopiù negativa", con solo il 37% di valutazioni positive.

Arrowhead Game Studios ha ricevuto il messaggio forte e chiaro

Tramite un post pubblicato su Steam, il team di Arrowhead Game Studios ha spiegato di aver seguito attentamente i feedback della community e ha spiegato come intende correggere il tiro nelle prossime settimane e mesi, in modo da chiarire priorità, direzione e miglioramenti in arrivo.

Oltre ai nuovi contenuti chiesti a gran voce, il team sta concentrando gli sforzi sul rafforzamento del cuore del gioco: stabilità, progressione e soprattutto la Guerra Galattica. Per raggiungere questi obiettivi è stato ampliato il gruppo di sviluppatori dedicato alla meta‑progressione, con l'obiettivo di rendere le ricompense più significative, trasformare gli Ordini Maggiori in campagne tematiche multi‑settimanali e introdurre diramazioni con conseguenze più chiare basate sulle azioni dei giocatori. I primi risultati saranno visibili durante l'estate.

Lo studio inoltre riconosce che alcune modifiche a armi o nemici non sono state comunicate adeguatamente nelle note delle patch e, di conseguenza, promette maggiore trasparenza, spiegazioni più chiare sui bilanciamenti e aggiornamenti più frequenti. Le prossime comunicazioni si concentreranno su performance tecniche, bilanciamento e miglioramenti alla progressione all'interno della Guerra Galattica.

Proprio la Guerra Galattica riceverà aggiornamenti importanti nei prossimi mesi: si parla di ricompense più varie e gratificanti, ritorno di elementi come gli stratagemmi sbloccabili e più eventi guidati dalla community. L'obiettivo è rendere il conflitto più reattivo e influenzato dalle scelte dei giocatori.

Sul fronte dei test, il team vuole ampliare le fasi di prova con più beta chiuse e potenzialmente pubbliche, soprattutto per i bilanciamenti, pur evitando spoiler sui contenuti narrativi. Attualmente esistono già playtest interni e chiusi, che verranno riorganizzati per permettere test più aperti quando opportuno.

Riguardo agli esoscheletri inseriti nel Titolo di Guerra Eso-esperti, lo studio riconosce le critiche e ribadisce la volontà di bilanciare ciò che viene offerto tramite i Titoli di Guerra e ciò che si ottiene giocando. Conferma inoltre che in futuro arriveranno altri veicoli ottenibili tramite gameplay. Infine, sono in sviluppo nuovi stratagemmi rossi, moduli nave e un'espansione della progressione oltre il livello 150, con l'obiettivo di introdurre opzioni realmente nuove e utili per diversi stili di gioco.