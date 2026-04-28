Helldivers 2 riceve l'aggiornamento Macchina di Oppressione, con due biomi e una nuova variante di nemici

Helldivers 2 oggi ha ricevuto la nuova patch 6.2.2, intitolata Macchina di Oppressione, che introduce nuovi contenuti e una lunga lista di correzioni e modifiche al bilanciamento di Stratagemmi, armi e nemici.

La nuova patch introduce due nuovi biomi, uno dei quali è visibile nel nuovo trailer qui sotto e caratterizzato da foreste lussureggianti, sentieri tortuosi e giganteschi alberi che offrono un'apparente tranquillità ai cittadini della Super Terra, chiaramente una volta liberati dalla minaccia dei nemici della democrazia.