Helldivers 2 riceve l'aggiornamento Macchina di Oppressione, con due biomi e una nuova variante di nemici

Helldivers 2 oggi ha ricevuto la nuova patch 6.2.2, intitolata Macchina di Oppressione, che introduce nuovi contenuti e una lunga lista di correzioni e modifiche al bilanciamento di Stratagemmi, armi e nemici.
La nuova patch introduce due nuovi biomi, uno dei quali è visibile nel nuovo trailer qui sotto e caratterizzato da foreste lussureggianti, sentieri tortuosi e giganteschi alberi che offrono un'apparente tranquillità ai cittadini della Super Terra, chiaramente una volta liberati dalla minaccia dei nemici della democrazia.
Una nuova minaccia da affrontare con gli esoscheletri potenziati
Si parla anche di una nuova variante di nemici, descritta come dei "convogli più grandi di quelli tipici dei Terminidi, molto somiglianti ai segnali dei Titani rabbiosi rivelati in altre regioni. L'aggiornamento include inoltre un massiccio ribilanciamento degli esoscheletri, aggiustamenti ai nemici, modifiche alle armi secondarie e agli Stratagemmi, oltre alla risoluzione di numerosi problemi noti. In particolare sono state apportate delle modifiche al bilanciamento degli Esoscheletri, ritenuti troppo deboli e troppo fragili, specialmente contro gli Automaton.
A questo proposito, oggi è uscito anche il nuovo Titolo di Guerra "Eso-esperti", che include anche due nuovi Esoscheletri sotto forma di Stratagemmi. Per le note al completo dell'aggiornamento 6.2.2 di Helldivers 2 vi rimandiamo alla pagina dedicata pubblicata su Steam.