L.A. Noire potrebbe avere un seguito in arrivo, dice il CEO di Take-Two

Zelnick ha poi aggiunto che, in generale, Take-Two pensa sempre a possibilità di espandere le proprietà intellettuali in suo possesso , dando un respiro più ampio alla questione, ma una risposta affermativa non era scontata.

La questione deriva da una sintetica ma esplicita risposta da parte di Zelnick alla domanda sulla possibilità che vi siano piani per altri L.A. Noire: "Sì" , ha detto semplicemente il CEO di Take-Two, in base a quanto riferito da Game File, cosa che di per sé rappresenta già una notevole sorpresa.

Durante l'evento inaugurale di Iicon, a Las Vegas, il capo di Take-Two, Strauss Zelnick , ha fatto intuire qualcosa sulla possibilità che L.A. Noire in particolare possa avere un seguito in arrivo , salvo poi allargare la questione anche ad altri giochi Rockstar Games rendendo la risposta più vaga, ma facendo scaturire una certa curiosità.

Un caso isolato che meriterebbe un seguito

"La risposta più generale è che cerchiamo sempre di costruire qualcosa per il futuro delle nostre proprietà intellettuali", ha spiegato Zelnick, "ma al momento non abbiamo nulla da annunciare di preciso", ha riferito il CEO.

Tuttavia, è già piuttosto strano che abbia voluto rispondere un con "sì" e non con un generico "no comment" o con qualche affermazione molto vaga, dunque la cosa basta a generare una certa curiosità.

Sviluppato dal Team Bondi, L.A. Noire è uscito nel 2011 su PS3, Xbox 360 e PC con Rockstar Games a pubblicare il titolo e stupì il mondo, all'epoca, per la qualità della grafica e in particolare della rappresentazione dei personaggi, oltre che per la sua ambientazione.

Si tratta di un'avventura investigativa ambientata nella Los Angeles di fine anni 40 caratterizzata da una storia ben costruita e notevoli dialoghi, che ebbe un certo successo. Tuttavia, una serie di controversie e problemi hanno portato allo smantellamento di Team Bondi che non ha potuto lavorare ad eventuali seguiti, dunque un eventuale nuovo capitolo dovrebbe essere sviluppato probabilmente da altri autori.

Il gioco ha avuto una riedizione nel 2017 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch e anche una versione a realtà virtuale chiamata L.A. Noire: The VR Case File.