Spyro: A Realm Beyond è stato annunciato per PC, Xbox, PS5 e Nintendo Switch 2

Annunciato durante l'Xbox Games Showcase, Spyro: A Realm Beyond rappresenta il nuovo progetto di Toys for Bob, lo studio che ha già conquistato i fan con il remake di Spyro: Reignited Trilogy e che ora punta a portare il celebre draghetto viola verso una nuova evoluzione.
In arrivo nella primavera del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, A Realm Beyond proporrà un redesign del protagonista: pur mantenendo l'identità e il carattere che hanno reso Spyro uno dei personaggi più amati dei videogiochi, il team ha deciso di aggiornarne l'aspetto per adattarlo alle nuove esigenze del gameplay.
Le modifiche più evidenti riguardano le ali, ora più sviluppate e funzionali, che consentono per la prima volta al personaggio di volare liberamente, senza limitazioni e senza ricorrere alla sola planata per brevi tratti: il protagonista del gioco potrà librarsi nei cieli quando e come vorrà.
Secondo gli sviluppatori, questa idea nasce da una domanda che si pongono da tempo: cosa accadrebbe se la capacità di volare diventasse una parte fondamentale dell'identità del personaggio? La risposta è un sistema che promette di offrire una libertà senza precedenti.
Un grande ritorno
Spyro ritorna con A Realm Beyond dopo quasi vent'anni di assenza, dunque, nell'ambito di un'avventura che preserva elementi come esplorazione, scoperta e ricerca di segreti, aggiungendo però al pacchetto diverse importanti novità.
Pur mantenendo il tono fiabesco e positivo che ha sempre contraddistinto il franchise, il nuovo capitolo introdurrà anche una narrazione più ambiziosa. L'avventura vedrà infatti Spyro confrontarsi con una nuova minaccia che metterà alla prova non solo le sue abilità, ma anche la sua crescita personale.
Gli sviluppatori parlano di una storia capace di esplorare emozioni più profonde senza rinunciare al fascino e all'umorismo che hanno reso il personaggio così iconico, e siamo davvero curiosi di scoprire cosa riusciranno a fare con un franchise così iconico.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.