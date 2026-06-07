Spyro: A Realm Beyond è stato annunciato per PC, Xbox, PS5 e Nintendo Switch 2

Annunciato durante l'Xbox Games Showcase, Spyro: A Realm Beyond rappresenta il nuovo progetto di Toys for Bob, lo studio che ha già conquistato i fan con il remake di Spyro: Reignited Trilogy e che ora punta a portare il celebre draghetto viola verso una nuova evoluzione.

In arrivo nella primavera del 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, A Realm Beyond proporrà un redesign del protagonista: pur mantenendo l'identità e il carattere che hanno reso Spyro uno dei personaggi più amati dei videogiochi, il team ha deciso di aggiornarne l'aspetto per adattarlo alle nuove esigenze del gameplay.

Le modifiche più evidenti riguardano le ali, ora più sviluppate e funzionali, che consentono per la prima volta al personaggio di volare liberamente, senza limitazioni e senza ricorrere alla sola planata per brevi tratti: il protagonista del gioco potrà librarsi nei cieli quando e come vorrà.

Secondo gli sviluppatori, questa idea nasce da una domanda che si pongono da tempo: cosa accadrebbe se la capacità di volare diventasse una parte fondamentale dell'identità del personaggio? La risposta è un sistema che promette di offrire una libertà senza precedenti.