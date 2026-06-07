Il nuovo trailer di Valor Mortis svela la data di uscita su PS5, Xbox e PC, arriverà anche su Game Pass

Valor Mortis è stato uno dei protagonisti dell'Xbox Games Showcase di questa sera. Per l'occasione One More Level ha annunciato la data di uscita del suo ambizioso souls-like in prima persona: il gioco sarà disponibile dal 24 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC, andando ad aggiungersi a una fine estate già particolarmente affollata di uscite. Al lancio sarà inoltre incluso su PC e Xbox Game Pass .

Un action in stile souls in un’Europa ottocentesca devastata

Sviluppato dagli autori di Ghostrunner, Valor Mortis è ambientato in una versione alternativa dell'Europa del XIX secolo, dove Napoleone ha consolidato un impero oppressivo e decadente. Il protagonista, un ex soldato napoleonico, viene riportato in vita da forze misteriose e dotato di poteri sovrannaturali. La sua resurrezione lo spinge a indagare su una piaga oscura che sta corrompendo il continente, affrontando non morti, creature aberranti e altre entità deformi.

Il gioco intreccia figure storiche reali con elementi horror e soprannaturali, costruendo un mondo che fonde dark fantasy, folklore europeo e suggestioni steampunk. Il sistema di combattimento punta su un approccio duro e punitivo, basato su parate millimetriche, schivate fulminee e abilità arcane che ampliano le possibilità offensive e difensive. La visuale in prima persona rende gli scontri più immersivi e viscerali, accentuando tensione e vulnerabilità.