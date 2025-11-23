Il soulslike in prima persona Valor Mortis torna a mostrarsi con un gameplay trailer ricco d'azione

Se non avete mai visto o sentito nulla riguardo a questo titolo, il nuovo filmato è una sintesi perfetta, che offre un assaggio del setting oscuro e delle dinamiche di gameplay in prima persona, basato su armi da mischia, da fuoco e poteri soprannaturali, che lo contraddistinguono da altri esponenti del genere.

Cos'è Valor Mortis?

Valor Mortis è un action GDR ambientato in un'Europa alternativa del XIX secolo, dove Napoleone Bonaparte ha constato il continente, instaurando un regime oscuro. Il protagonista è un ex soldato del suo esercito, risorto dalla morte e dotato di poteri soprannaturali, che dovrà combattere non morti e creature mostruose, nel mentre il giocatore fa luce su una misteriosa piaga piaga che sta flagellando il continente, portando morte e distruzione.

Il gioco propone ambientazioni che mescolano horror, dark fantasy e riferimenti storici a un sistema di combattimento brutale e che non perdona gli errori, basato su parate precise, scatti fulminei e abilità soprannaturali, il tutto con la visuale in prima persona, che rende i combattimenti ancora più immersivi. Il lancio di Valor Mortis è previsto durante il corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.