Il soulslike in prima persona Valor Mortis torna a mostrarsi con un gameplay trailer ricco d'azione

Lyrical Games ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Valor Mortis, il soulslike in prima persona realizzato da One More Level, il team autore dell'apprezzata serie Ghostrunner.
Se non avete mai visto o sentito nulla riguardo a questo titolo, il nuovo filmato è una sintesi perfetta, che offre un assaggio del setting oscuro e delle dinamiche di gameplay in prima persona, basato su armi da mischia, da fuoco e poteri soprannaturali, che lo contraddistinguono da altri esponenti del genere.
Cos'è Valor Mortis?
Valor Mortis è un action GDR ambientato in un'Europa alternativa del XIX secolo, dove Napoleone Bonaparte ha constato il continente, instaurando un regime oscuro. Il protagonista è un ex soldato del suo esercito, risorto dalla morte e dotato di poteri soprannaturali, che dovrà combattere non morti e creature mostruose, nel mentre il giocatore fa luce su una misteriosa piaga piaga che sta flagellando il continente, portando morte e distruzione.
Il gioco propone ambientazioni che mescolano horror, dark fantasy e riferimenti storici a un sistema di combattimento brutale e che non perdona gli errori, basato su parate precise, scatti fulminei e abilità soprannaturali, il tutto con la visuale in prima persona, che rende i combattimenti ancora più immersivi. Il lancio di Valor Mortis è previsto durante il corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.