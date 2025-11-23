Shinobi: Art of Vengeance è in promo su Amazon al prezzo più basso di sempre per la versione PS5

Oggi, su Amazon, Shinobi: Art of Vengeance viene messo in promozione in occasione della quarta giornata di offerte per il Black Friday; lo sconto attivo è del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 28,99€, il suo minimo storico sulla piattaforma . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Shinobi: Art of Vengeance ti catapulta in un'avventura dinamica e ricca d'azione, dove vestirai i panni di un ninja deciso a compiere la propria missione con precisione e agilità. Il gioco offre un vasto arsenale marziale, dalla potente katana Oborozuki ai letali kunai, fino alle arti avanzate di Ninjutsu e Ninpo, fondamentali per sconfiggere nemici sempre più impegnativi .

Ulteriori dettagli sul gioco

Per diventare un vero maestro shinobi, dovrai padroneggiare combo illimitate e sbloccare mosse speciali che ampliano ulteriormente le tue possibilità offensive. Durante l'avventura potrai inoltre acquisire amuleti che potenziano le tue capacità, permettendoti di personalizzare il tuo stile di gioco. I misteriosi Ningi, strumenti tradizionali dei ninja, ti saranno indispensabili per superare ostacoli ambientali e accedere a percorsi nascosti, aggiungendo varietà e profondità all'esplorazione.

Il mondo di Shinobi: Art of Vengeance è ricco di atmosfera e dettagli visivi sorprendenti. Oltre una dozzina di livelli originali ti porteranno dalle basi militari fortificate a un deserto rovente, passando per zone misteriose ricche di enigmi avvincenti e segreti da scoprire. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.