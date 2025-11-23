0

Shinobi: Art of Vengeance è in promo su Amazon al prezzo più basso di sempre per la versione PS5

Su Amazon, oggi, in occasione della quarta giornata di promo della settimana del Black Friday, è disponibile un ottimo sconto su Shinobi: Art of Vengeance.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/11/2025
Shinobi: Art of Vengeance
Shinobi: Art of Vengeance
Shinobi: Art of Vengeance
Articoli News Video Immagini

Oggi, su Amazon, Shinobi: Art of Vengeance viene messo in promozione in occasione della quarta giornata di offerte per il Black Friday; lo sconto attivo è del 29% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 28,99€, il suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Shinobi: Art of Vengeance ti catapulta in un'avventura dinamica e ricca d'azione, dove vestirai i panni di un ninja deciso a compiere la propria missione con precisione e agilità. Il gioco offre un vasto arsenale marziale, dalla potente katana Oborozuki ai letali kunai, fino alle arti avanzate di Ninjutsu e Ninpo, fondamentali per sconfiggere nemici sempre più impegnativi.

Ulteriori dettagli sul gioco

Per diventare un vero maestro shinobi, dovrai padroneggiare combo illimitate e sbloccare mosse speciali che ampliano ulteriormente le tue possibilità offensive. Durante l'avventura potrai inoltre acquisire amuleti che potenziano le tue capacità, permettendoti di personalizzare il tuo stile di gioco. I misteriosi Ningi, strumenti tradizionali dei ninja, ti saranno indispensabili per superare ostacoli ambientali e accedere a percorsi nascosti, aggiungendo varietà e profondità all'esplorazione.

Ss 455210F49C98B97E81Addc57C814B90B1Acafd181920X1080

Il mondo di Shinobi: Art of Vengeance è ricco di atmosfera e dettagli visivi sorprendenti. Oltre una dozzina di livelli originali ti porteranno dalle basi militari fortificate a un deserto rovente, passando per zone misteriose ricche di enigmi avvincenti e segreti da scoprire. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Shinobi: Art of Vengeance è in promo su Amazon al prezzo più basso di sempre per la versione PS5