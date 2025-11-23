Magic: The Gathering, Avatar: La Leggenda di Aang invade il celebre TCG di Wizards of the Coast

Chi lo avrebbe mai detto che Ezio Auditore, Aerith e Godzilla sarebbero finiti per scontrarsi tra di loro? Una domanda potenzialmente straniante per chiunque non abbia giocato di recente a Magic: The Gathering. Nel 2021, infatti, Wizards of the Coast ha annunciato la serie Mondi Altrove (Universes Beyond, in originale), dedicata proprio alle collaborazioni con proprietà intellettuali esterne all'azienda. Una linea di prodotti che ha visto l'ibridazione delle meccaniche di Magic con gli universi di The Walking Dead, Stranger Things, Street Fighter, Arcane, Il Signore degli Anelli, Fallout, Assassin's Creed e molti altri.

Con questa mossa a metà tra il citazionismo e il marketing, è evidente che a vincere sia soprattutto l'azienda americana. La maggior parte di questi set, infatti, si sono dimostrati incredibilmente remunerativi, permettendo a Wizards of the Coast di guadagnare milioni di dollari. Una cifra tutt'altro che sparata a caso, dato che solamente il set di Final Fantasy ha permesso all'editore di ricavare più di duecento milioni di dollari solo nel suo primo giorno di messa in vendita. Forti di questo enorme successo ancora in corso, i "Maghi della Costa Ovest" sono però già pronti a pubblicare la loro prossima espansione, dedicata questa volta ad Avatar: La Leggenda di Aang.

Nonostante in Italia sia meno apprezzato che nel resto del mondo, Avatar: La Leggenda di Aang è una proprietà intellettuale di grande spessore e dal fascino magnetico

A partire dal 21 novembre, infatti, è disponibile questa nuova espansione, composta da circa 500 carte distribuite sia in formato fisico che in versione digitale attraverso la piattaforma MTG Arena. Nelle scorse settimane abbiamo potuto testare con mano questa inedita iterazione del celeberrimo Trading Card Game, riscoprendo l'incredibile fascino di un gioco di carte tanto bello da vedere quanto da giocare.