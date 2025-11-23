Ys X: Proud Nordics ha una data di uscita su PS5, PC e Switch 2: niente upgrade per chi possiede l'originale?

NIS America ha svelato che il gioco arriverà in simultanea su Nintendo Switch 2, PC (via Steam) e PS5 il prossimo 20 febbraio . L'annuncio come da tradizione è stato accompagnato da un trailer dedicato, che trovate qui sotto.

Ys X: Proud Nordics , la versione ampliata e migliorata dell'action GDR di Nihon Falcom, ha finalmente una data di uscita anche in Europa e Nord America .

Tante novità... ma a prezzo pieno per chi già possiede l'originale

Per chi non lo sapesse, si tratta di un'edizione aggiornata di Ys X: Nordics, uscito nell'ottobre dello scorso anno su PC, PS4, PS5 e Switch. Questa nuova versione introduce diversi contenuti aggiuntivi, tra cui un dungeon ad alta difficoltà, una nuova storia integrata nella trama principale, oltre a una serie di migliorie che spaziano dalla revisione del gameplay e dei combattimenti a nuove meccaniche, abilità e combo, fino a una colonna sonora ampliata e ulteriori extra. L'edizione segna inoltre il debutto del gioco su Switch 2, con ottimizzazioni dedicate.

Al momento, però, non è stata fatta menzione di un percorso di upgrade gratuito o a pagamento alla versione "Proud" per chi già possiede l'originale. Una scelta che inevitabilmente ha suscitato malumori tra i giocatori, fondamentalmente costretti a pagare nuovamente il prezzo pieno per accedere ai nuovi contenuti e alle migliorie introdotte. In Asia, dove il titolo è stato pubblicato da Clouded Leopard, era stata almeno offerta su Steam la possibilità di acquistare la nuova versione a prezzo scontato per un periodo limitato. Non è escluso, comunque, che NIS America possa fornire ulteriori chiarimenti nelle prossime settimane.