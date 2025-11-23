Le cuffie Sennheiser sono al minimo storico su Amazon: qualità audio al top e batteria infinita in promo Black Friday

Su Amazon, oggi, vengono messe in promozione in occasione della quarta giornata di Black Friday, le cuffie bluetooth Sennheiser ACCENTUM che vengono scontate del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 89,98€, minimo storico sulla piattaforma . Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Le cuffie Sennheiser ACCENTUM sono progettate per offrire un'esperienza audio immersiva sia a casa che in movimento , grazie a un suono stereo HD dall'eccezionale precisione ingegneristica. L'equalizzatore integrato a 5 bande e le modalità sonore personalizzabili permettono di adattare l'audio ai propri gusti.

Ulteriori dettagli

La tecnologia ANC ibrida consente di isolarsi completamente dal rumore esterno quando serve concentrazione, sia al lavoro che durante gli spostamenti. In alternativa, la Modalità Trasparenza permette di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante, ideale per muoversi in sicurezza o comunicare senza rimuovere le cuffie.

Abbinando le ACCENTUM al dongle Bluetooth BTD 600, è possibile ottenere la migliore qualità audio in alta definizione che le cuffie wireless possano offrire, rendendole perfette anche per gli utenti più esigenti. Il dongle, dotato di connessione USB-A/USB-C, è compatibile con PC e Mac e garantisce un collegamento stabile e immediato: basta collegarlo, associarlo e dimenticarsene, per un'esperienza senza complicazioni.