Valve conferma che Steam Machine avrà un prezzo simile a un PC di pari potenza e non a quello delle console

Pur senza fornire cifre precise, Valve ha dichiarato che la macchina sarà proposta a un costo accessibile e competitivo , in linea con il valore offerto dal prodotto. Sulla questione è intervenuto anche Pierre-Loup Griffais, ingegnere responsabile di SteamOS e dell'hardware di Valve, che ha spiegato come l'azienda stia ancora valutando il prezzo di lancio, ma che sarà comunque in linea con quello di un PC assemblato con prestazioni equivalenti .

La scorsa settimana Valve ha presentato la nuova Steam Machine , un PC compatto dalle dimensioni paragonabili a quelle di una console, pensato per adattarsi sia alla scrivania sia al salotto. La compagnia ha già svelato le specifiche tecniche e fissato il lancio nei primi mesi del 2026, ma non ha ancora comunicato il prezzo , destinato a essere un fattore cruciale per molti utenti interessati.

Steam Machine non verrà venduta in perdita

"Penso che se si assembla un PC partendo dai componenti e si ottiene più o meno lo stesso livello di prestazioni, quella è la fascia di prezzo generale a cui puntiamo", ha dichiarato Griffais nel podcast di Skill Up. "Idealmente, vorremmo essere piuttosto competitivi e offrire un buon affare, ma stiamo lavorando per affinare questo aspetto proprio ora. Al momento è difficile avere un'idea precisa di quale sarà il prezzo, perché ci sono molte variabili che stanno cambiando."

Alla domanda se Valve intende coprire parte del costo della Steam Machine per piazzarla sul mercato a un prezzo più competitivo, Griffais ha risposto di no. Ha aggiunto che, a parità di costo e performance con un PC tradizionale, la Steam Machine offre vantaggi difficili da replicare con un sistema assemblato, come il formato estremamente compatto e l'elevata silenziosità.

"No, è più in linea con ciò che ci si potrebbe aspettare dall'attuale mercato PC", ha spiegato. "Ovviamente, il nostro obiettivo è che sia un buon affare a quel livello di prestazioni. Inoltre ci sono caratteristiche che sono davvero difficili da ottenere se si costruisce un PC da gioco partendo dai componenti. Cose come il formato compatto e il livello di silenziosità che abbiamo raggiunto - o meglio, la sua assenza - sono davvero impressionanti, e siamo entusiasti che le persone scoprano quanto sia silenziosa questa macchina."

In sintesi, è improbabile che la Steam Machine venga proposta a un prezzo paragonabile a quello delle console. Allo stesso modo, al momento stabilire un prezzo più o meno preciso guardando al mercato PC non è semplice, considerando quanto possono variare i prezzi dei componenti, con differenze a volte anche nette nell'assemblare un PC mid-tower e uno con formato mini-ITX, più vicino alle dimensioni della nuova macchina di Valve.