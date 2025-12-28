Granblue Fantasy ha finalmente una data di uscita su PC via Steam

Lo studio nipponico, inoltre, non fa menzione delle versioni iOS e Android , lanciate anch'esse nel 2014 e mai distribuite ufficialmente in Europa o negli Stati Uniti. Arriveranno anche quelle?

Non è tutto: l'annuncio di Cygames chiarisce anche che "gli account esistenti non possono essere collegati alla versione Steam", il che significa che chi ha giocato finora l'edizione giapponese non potrà trasferire i propri salvataggi in quella occidentale.

"Incontra i personaggi più amati e forma l'equipaggio più forte!", si legge nel post pubblicato dal team di sviluppo, in cui viene anche specificato che "questa versione è esclusiva per i giocatori al di fuori del Giappone ".

Granblue Fantasy ha finalmente una data di uscita su PC : il jRPG sviluppato da Cygames sarà disponibile su Steam a partire dal 10 marzo 2026 , dunque esattamente dodici anni dopo il debutto in Giappone.

Una coinvolgente avventura

Pubblicato come detto nel 2014, Granblue Fantasy è un jRPG che miscela elementi adventure, un sistema di combattimento a turni e un'ambientazione fantasy dal grande fascino: un arcipelago sospeso fra le nuvole.

Le vicende del gioco ruotano attorno a Gran, che un giorno si imbatte in una misteriosa ragazza di nome Lyria e scopre che è dotata di poteri straordinari, che le consentono di comunicare con antiche e leggendarie creature note come "Primarchi".

Le forze imperiali tuttavia bramano questo potere, e così i due decidono di fuggire intraprendendo un viaggio attraverso le altre isole del mondo di Granblue Fantasy.