Granblue Fantasy: Relink ha venduto più di 2 milioni di copie in tutto il mondo

Cygames ha annunciato che le vendite globali del gioco di ruolo d'azione Granblue Fantasy: Relink hanno superato i due milioni di copie . Il dato include le vendite totali a livello mondiale delle versioni sia fisiche che digitali per tutte le piattaforme su cui è disponibile: PC (Steam), PlayStation 5 e PlayStation 4. Per celebrare questo traguardo, il gioco è scontato del 60% , il suo più grande sconto di sempre, sia su Steam che sul PlayStation Store.

Tutti felici

Tetsuya Fukuhara, general director di Granblue Fantasy: Relink, ha voluto festeggiare questo importante traguardo: "Quella che è iniziata come un'avventura nel Regno Celeste nel gioco mobile Granblue Fantasy è approdata su console domestiche e PC come Granblue Fantasy: Relink. Relink è stata una sfida immensa per Cygames, ma credo che tutti i membri del team di sviluppo abbiano affrontato il progetto con fiducia e abbiano realizzato un gioco pieno della nostra passione e dedizione."

L'immagine che celebra il risultato di Granblue Fantasy: Relink

"Dopo l'uscita del gioco, la risposta da tutto il mondo è stata più grande di quanto immaginassimo, e siamo stati felici di aver condiviso il mondo di Granblue Fantasy con così tante persone. A nome di tutto il team di sviluppo, vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i giocatori. Ho disegnato un'illustrazione speciale per commemorare i 2 milioni di copie vendute, spero che vi piaccia!"

Anche Koichi Watanabe, il presidente di Cygames, ha voluto dire la sua: "Granblue Fantasy: Relink ha superato i 2 milioni di copie vendute in totale a livello mondiale. Desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che, in tutto il mondo, hanno giocato al nostro titolo. La visione della nostra azienda è di essere i migliori nel campo dell'intrattenimento, che include giochi, animazione, fumetti e molti altri mezzi di espressione. Il team ha dedicato molto tempo a creare con cura un titolo che potesse divertire molte persone, indipendentemente dalla loro provenienza. Speriamo che tutti continuino a divertirsi con Relink, interessandosi anche agli altri contenuti di qualità che Cygames ha da offrire."

Per altri dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Granblue Fantasy: Relink. Per il resto, qui potete acquistarlo da Steam e qui dal PlayStation Store.