Granblue Fantasy Relink e la sfida di creare un anime game

Per capire che tipo di lavoro c'è dietro abbiamo parlato con gli sviluppatori di Cygames che hanno creato Granblue Fantasy: Relink , gioco uscito su PC e PlayStation, e che si è posto l'obiettivo di prendere le illustrazioni in 2D dell'originale Granblue Fantasy per mobile e portarle nelle tre dimensioni di un ambizioso action RPG.

"Sembra proprio di giocare all'anime", "Sembra un anime interattivo", "Sembra di giocare a un film dello studio Ghibli". Quante volte lo abbiamo sentito dire? Se è vero che la grafica dei giochi in stile anime si è fatta via via sempre più dettagliata, non è affatto facile per dei team di sviluppo prendere dei personaggi dei manga in 2D e trasformarli in personaggi tridimensionali restando fedeli ai disegni originali.

Per approfondire il lavoro artistico alla base di Granblue Fantasy: Relink e dare uno sguardo dietro le quinte al gioco, abbiamo ottenuto da Cygames una serie di illustrazioni, concept art e video esclusivi realizzati durante lo sviluppo. Alcuni di questi li trovate all'interno dell'articolo, ma il nostro consiglio è di guardare anche il video che abbiamo pubblicato (e che trovate più in basso).

Dai bozzetti preparatori ai modelli 3D

Quali sono i principali problemi da affrontare quando si vuole adattare lo stile artistico di un gioco mobile come Granblue Fantasy a un gioco di ruolo 3D per console come Granblue Fantasy: Relink?

Hori: In linea generale, la rappresentazione del mondo di Granblue e la resa del suo stile artistico unico e non fotorealistico hanno rappresentato le maggiori difficoltà, sia dal punto di vista tecnico, sia per farci un'idea di quali sarebbero state le nostre ambizioni. Questo ha reso complicato calcolare bene le tempistiche di sviluppo. Non perdere mai di vista cosa rende Granblue tale è stato fondamentale in tutti gli ambiti della produzione (dagli asset, ai layout, all'illuminazione...) per fare in modo che il team seguisse costantemente il filo conduttore che sta alla base.



Un bozzetto preparatorio per decidere l'illustrazione di Sandalphon che appare durante un attacco speciale Chain burst



Kamei: È stato difficile adattare le proporzioni e le texture dei modelli dei personaggi per riprodurre le stesse sensazioni evocate dalle illustrazioni. Creare dei modelli basati sulle illustrazioni in maniera pedissequa avrebbe fatto perdere molte delle sensazioni che volevamo trasmettere nel gioco. Così, abbiamo realizzato dei modelli che rispettassero lo stile del disegnatore, assumendo al tempo stesso delle forme adatte a un gioco d'azione 3D. Nelle illustrazioni, i colori, le proporzioni e molte altre informazioni vengono volutamente esagerate, ma la stessa cosa non può essere fatta in maniera identica nei videogiochi: si potrebbero creare dei problemi quando si inquadra un personaggio da un'angolazione diversa, oppure, in un gioco d'azione, i suoi movimenti potrebbero essere difficili da interpretare.





A vostro avviso, qual è l'elemento più rilevante e delicato da considerare se si vuole rimanere fedeli alle illustrazioni 2D originali?

Hori: Visto che le illustrazioni degli sfondi di Granblue utilizzano in modo ricercato i "colori non locali", sfruttando in maniera particolare le ombre, abbiamo prestato molta attenzione alla loro realizzazione in tempo reale tramite il motore di gioco. Per riprodurre l'idea che sta dietro alle illustrazioni di Granblue, abbiamo sempre utilizzato l'illuminazione nel modo più "appropriato" piuttosto che nel modo più "corretto".



Sotaro Hori, Art Director (Background) di Granblue Fantasy: Relink



Kutsuzawa: Una volta ricevute le immagini 3D dal team incaricato, le ho ritoccate per avvicinarle il più possibile alle illustrazioni di riferimento. In quei momenti, non mi ponevo il problema se la loro riproduzione in un gioco 3D fosse possibile o meno: davo i feedback che avrei dato durante la produzione di illustrazioni 2D. Per me è di fondamentale importanza, se non la cosa più importante, che i personaggi mantengano la loro unicità. Un piccolo aneddoto da dietro le quinte... il gioco principale di Granblue proponeva dei design dove il naso era praticamente inesistente, ma con il progredire dello sviluppo di Relink, il naso ha finito per risaltare sempre di più sui personaggi. Il risultato del suo inserimento è stato così straordinario, che ora gli illustratori del gioco principale prendono il nostro lavoro come riferimento, per esempio, nello sviluppo dei personaggi maschili.



Issei Kutsuzawa, Character Model Design Supervision per Granblue Fantasy: Relink



Kamei: Confrontarci con Kutsuzawa e gli altri è stato fondamentale per raggiungere il risultato finale. Per esempio, nelle illustrazioni è presente in una certa misura la "rim light", una luce posizionata grazie alla quale è possibile ottenere degli effetti considerevoli. Tuttavia risulterebbe strano averla sempre presente in un modello 3D. Questo perché parliamo di una luce che illumina una determinata area indipendentemente dall'ambiente e dall'angolazione. Per questo motivo, regoliamo costantemente l'utilizzo della rim light nelle scene clou all'interno del gioco: la usiamo come un elemento d'illuminazione in ambienti in cui è possibile girare la camera, mentre a volte la limitiamo quando, da una certa angolazione, il suo uso non sarebbe più credibile.



Il personaggio di Rackham in un'illustrazione confrontata con il suo modello 3D finale

Lo sviluppo di Granblue Fantasy: Relink è stato piuttosto lungo e sappiamo che il progetto ha subito cambiamenti significativi sin dal prototipo iniziale. Per quanto riguarda la grafica, qual è stata la cosa più importante che è cambiata man mano che il gioco progrediva?

Hori: Nel 2016 io non ero ancora in grado di controllare appieno la grafica e alterare l'illuminazione in modo che si adattasse allo stile artistico dell'opera. I veri cambiamenti ci sono stati a mio avviso quando si è potuto gestire luci e ombre nella maniera più adatta.

Kutsuzawa: Sin dall'inizio, l'obiettivo costante è stato quello di "ricreare lo stile di Granblue Fantasy", che non è fotorealistico né in cel shading. Tuttavia, anche come Team Granblue non avevamo degli esempi precedenti a cui fare riferimento: non avendo un'immagine chiara su cui poterci appoggiare, brancolavamo nel buio. Il punto di svolta è arrivato nel 2019 circa, quando ho ricevuto e poi ritoccato uno screenshot di un set che vedeva insieme i modelli del protagonista Gran e della città di Folca. All'interno del team discutevamo di come saremmo stati felici se avessimo potuto ricreare ciò che avevamo davanti: e posso dire che il look attuale ne è una riproduzione perfetta.



Uno screenshot preliminare di Granblue Fantasy: Relink. Con la tecnica del "paintover", gli artisti di Cygames hanno disegnato i personaggi sopra lo screenshot, ipotizzato il risultato che avrebbero voluto ottenere nel gioco finale



Kamei: Dopo essermi unito allo sviluppo di Relink, ho pian piano capito l'importanza di proteggere l'identità di Granblue. Quando sono entrato a far parte del progetto nel 2019, ho pensato di voler incorporare le più recenti tecnologie in termini di grafica per rendere spettacolare ciò che appariva a schermo. Tuttavia, parlando con Hori e Kutsuzawa, che lavorano a Granblue Fantasy da molti anni, ho capito che era più importante chiedersi come poter utilizzare tali tecnologie per implementare nel gioco le tecniche di disegno e di visione del mondo coltivate negli anni da Granblue.



Uno sguardo al modello di un personaggio come appare in Maya: la forma del volto e la posizione degli elementi viene modificata in base all'angolazione per un effetto in stile anime più autentico



Oltre al gioco mobile originale, ovviamente, ci sono stati altri giochi 3D le cui grafiche e stile artistico ti hanno ispirato?

Hori: Nel trasmettere al team la logica che si cela dietro a quello stile e il know-how, che è la colonna portante dell'unicità di Granblue, ho utilizzato molti riferimenti: oltre alle tante illustrazioni, incluse quelle dell'originale Granblue Fantasy, ho usato i dipinti di Johannes Vermeer, ritagli di scene di film di Ridley Scott e dello studio Ghibli. Per quanto riguarda i giochi 3D, invece, l'opera che incarna tutto perfettamente è stata Inside. Ho trovato eccellente il metodo utilizzato per presentare e gestire le informazioni. Penso che abbia uno stile artistico e una grafica incredibili. Credo che non potrei apprezzarlo più di così.

Kutsuzawa: Durante il processo di ritocco che ho menzionato poco fa, ho usato come riferimento per l'illuminazione Final Fantasy 14, Nier Automata e anche le live dei personaggi 3D che fanno al Granblue Fantasy Festival che Cygames organizza ogni anno. Per quanto riguarda il Granblue mobile utilizzo abitualmente come riferimento i giochi mobile appena usciti e vari JRPG vecchia scuola.





Kamei: Non sarà un gioco in 3D, ma Final Fantasy 5, uscito nei primi anni 90 quando in Giappone c'è stato il boom del Super Famicom, mi ha influenzato molto. Ho cercato di ricostruire quella visione del mondo che ci aveva fatto emozionare al tempo interpretandolo con la sensibilità di oggi.