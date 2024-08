Microsoft Flight Simulator 2024 consentirà di uscire dall'aereo ed esplorare liberamente il mondo

Per dare un'idea dell'incredibile scala di Microsoft Flight Simulator 2024, il capo dello sviluppo, Jorge Neumann, ha svelato che sarà anche possibile uscire dall'aereo ed esplorare il mondo circostante, come in una sorta di FPS libero.

Tutta la simulazione, così come il capitolo precedente, è incentrata sull'utilizzo di dati reali ricavati dalle mappe di Bing e da dati rilevati in tempo reale: è un sistema stratificato, che riguarda le mappe aeree, le mappe topografiche, le scansioni LIDAR e l'aggiunta di fotogrammetria per gli elementi più particolareggiati.

Come riferito in precedenza, Microsoft Flight Simulator 2024 è essenzialmente un'evoluzione della versione precedente che introduce una grande quantità di dati in più, compresa una varietà molto maggiore di specie vegetali, texture, effetti e altro, che andranno a incrementare in maniera sostanziale anche le dimensioni del gioco in termini di dati.