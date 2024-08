FIFA 2K25 è in arrivo? Il CEO di Take-Two dice la propria sul simulatore sportivo

Le parole del CEO di Take-Two

"Per quanto riguarda la licenza FIFA, vorrei solo far notare che non porta con sé diritti; non porta con sé giocatori, squadre o campionati", ha detto Zelnick. "Quindi non è così semplice, ad esempio, come negoziare con la NFL, l'NBA o la MLB, dove al massimo si deve negoziare con una lega e un'associazione di giocatori. Quindi, chiunque voglia competere nell'ambiente della simulazione calcistica... non deve limitarsi a una licenza di un marchio in particolare, ma c'è molto di più".

Strauss Zelnick

Zelnick ha sottolineato comunque che lo sviluppo di un gioco di simulazione di successo può dare grandi soddisfazioni. "Siamo consapevoli del fatto che è incredibilmente difficile costruire una grande esperienza di simulazione per console, ci vuole molto tempo, e se lo fai bene i tuoi utenti sono molto fedeli e molto integrati".

Nel frattempo, Zelnick si è affrettato a ricordare agli ascoltatori che Take-Two è già nel settore del calcio grazie a Top Eleven, che ha definito "il titolo manageriale di calcio mobile numero uno". Ha inoltre ricordato NBA 2K, WWE 2K e gli altri giochi sportivi dell'editore, definendo le varie leghe "grandi partner".

"Dal nostro punto di vista, abbiamo un grande portafoglio di giochi sportivi... Sono sicuro che faremo altri annunci a tempo debito", ha detto Zelnick.