Gli autori di Blasphemous 2 condividono un teaser trailer per novità presto in arrivo

Il team di sviluppo di Blasphemous e Blasphemous 2 pare pronto a tornare nel mondo di sangue e martirio ispanico ancora una volta. Solo che non è per ora chiaro esattamente cosa possiamo aspettarci.

Il teaser trailer di Blasphemous

Il video, condiviso tramite Twitter, mostra molto semplicemente la spada Mea Culpa del primo videogioco e infine la scritta "autunno 2024". Il video è corredato dalla scritta "Le campane rintoccano di nuovo, Penitente. La tua pazienza è stata una virtù, ma non hai bisogno di attendere ancora molto". In un tweet in risposta a un utente, il team è rimasto in tema con il gioco e ha scritto "E quindi io temo... che la tua Penitenza è ben lontana dall'essere conclusa" (utilizzando il "thy" del vecchio inglese, così da rispettare lo stile del gioco).

Anche se potrebbe sembrare un teaser inutile, è in realtà rivelatore il fatto che sia presente la spada Mea Culpa del primo gioco. Nel secondo capitolo il giocatore ha a disposizione quattro armi, tra cui la spada Veredicto. Supponendo che questo teaser non sia per un terzo capitolo (è troppo presto) ma che sia dedicato a un DLC di Blasphemous 2, è possibile che il nuovo contenuto riporti in campo elementi del primo gioco.

Per ora è difficile arrivare a una conclusione, quindi non ci resta che attendere. Forse alla Gamescom 2024 ci sarà spazio per un vero trailer. Vi lasciamo in conclusione alla recensione di Blasphemous 2.