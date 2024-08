I requisiti PC di Lollipop Chainsaw RePOP sono disponibili, anche se hanno qualcosa di strano

I requisiti di Lollipop Chainsaw RePOP

I requisiti minimi su PC per il videogioco sono:

Sistema Operativo - Windows10 64bit

Processore - Intel Core i5-8400

Memoria - 8 GB RAM

Scheda grafica - NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)

DirectX - Versione 12

Spazio di archiviazione - 60 GB di spazio disponibile

I requisiti PC su Steam di Lollipop Chainsaw RePOP

Passiamo ora invece ai requisiti consigliati per Lollipop Chainsaw RePOP su PC:

Sistema Operativo - Windows10 64bit

Processore - Intel Core i5-10400

Memoria - 16 GB di RAM

Scheda grafica - NVIDIA GeForce RTX3060 (8 GB)

DirectX - Versione 12

Spazio di archiviazione - 60 GB di spazio disponibile

Va precisato che nella pagina Steam del videogioco è stato indicato che la RAM richiesta è 8 MB / 16 MB e lo spazio di archiviazione deve essere 60 MB. Noi diamo per scontato che il team abbia sbagliato a scrivere e che intendesse GB invece di MB. Precisiamo però si tratta di una nostra correzione. Non si tratta in ogni caso di requisiti particolarmente esaustivi, visto che non indicano quali precessori AMD servano per giocare e non indicano risoluzione e frame rate di riferimento.

Ricordiamo infine che la data di uscita di Lollipop Chainsaw RePOP è stata anticipata.