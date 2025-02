Lanciato l'aggiornamento 1.09 di Lollipop Chainsaw: RePop con la modalità fotografica

Dragami Games ha pubblicato l'attesissimo aggiornamento 1.09 di Lollipop Chainsaw: RePop, che introduce come novità principale la modalità fotografica, con cui gli utenti si stanno divertendo moltissimo a immortalare la protagonista Juliet in ogni possibile posa. Tra le altre cose, la patch aggiunge un costume gotico per Juliet, sistema anche alcuni bug residui e aggiunge la possibilità di visualizzare i sottotitoli in inglese con l'audio in giapponese.