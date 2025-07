Suda51 oscurato da Lollipop Chainsaw RePOP? Il producer della remaster rifiuta questa tesi

Lollipop Chainsaw RePOP, edizione rimasterizzata di Lollipop Chainsaw di Grasshopper Manufacture, è uscito l'anno scorso e, di recente, è stato annunciato che sono in lavorazione un sequel e un adattamento anime. Questi nuovi progetti sono gestiti da Dragami Games, lo studio di Yoshimi Yasuda, uno dei produttori del gioco originale del 2012. In molti hanno però notato che alcune figure chiave dietro al gioco originale, come Suda51 e James Gunn, non sono state coinvolte nell'espansione della proprietà intellettuale.