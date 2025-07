Lo spostamento dei saldi autunnali di Steam non penalizzerà il Black Friday, afferma Valve

Lo scorso febbraio Valve ha annunciato lo spostamento di alcune date degli eventi di Steam. In particolare, i Saldi autunnali del 2025 saranno anticipati all'inizio dell'autunno, invece di svolgersi alla fine di novembre. Alcuni sviluppatori hanno quindi chiesto cosa comporterà questa novità per altri due eventi che si svolgervano durante l'evento: il Black Friday e le candidature per i Premi di Steam .

Per quanto riguarda il Black Friday (e il Cyber Monday), sarà comunque possibile praticare degli sconti. "Steam non ospiterà un evento dedicato al Black Friday in quanto tale," ha spiegato Valve, aggiungendo che "per l'occasione verrà creata una pagina di Offerte speciali del Black Friday nella nostra pagina "Sconti ed eventi" dal 24 novembre al 1° dicembre, che metterà in evidenza titoli scontati di tutte le categorie durante questo periodo. Sarà simile alle pagine di Offerte speciali che appaiono su Steam durante l'anno, ma con temi e risorse grafiche incentrati sul Black Friday."

Un uomo che lotta per le offerte del Black Friday

Insomma, ci saranno sconti anche tra il 24 novembre e il 1° dicembre, ma non saranno più parte di un evento organizzato da Steam.

Per quanto riguarda i premi di Steam, saranno organizzati nel periodo solito, ossia tra il 24 novembre e il 1° dicembre. "Come negli anni precedenti, forniremo un pacchetto di risorse per gli sviluppatori che desiderano rivolgersi al pubblico durante questa fase per essere candidati."

Valve ha quindi spiegato le modifiche al calendario in modo più ampio: "Abbiamo modificato le date dei Saldi autunnali di Steam per avere un calendario globale più equilibrato con saldi stagionali più distinti e distanziati. Riteniamo che questo approccio contribuisca a preservare molti dei vantaggi di cui gli sviluppatori spesso godono durante il Black Friday e il periodo di candidatura ai Premi di Steam."