Spuntano nuovi render su Google Pixel 10 con altre colorazioni e Pixel Watch 4

Nuove immagini

Il leaker Evan Blass ha condiviso nuovi render legati alla famiglia Pixel 10. Attraverso un post su X, infatti, possiamo dare un'occhiata al materiale stampa senza watermark, anche in questo caso tratto dal Google Store. L'immagine, chiamata "Pixel Fam 2025" mostra i nuovi Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, insieme alle cuffie Pixel Buds 2a (in quest'ultimo caso vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni, trattandosi di leak).

I nuovi Pixel 10

In quest'altra immagine possiamo notare altre colorazioni, ovvero Indigo, Jade, Obsidian e Moonstone. Spuntano anche alcune immagini in solitaria dello smartphone in colorazione Indigo e Moonstone, precisamente dei Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold.

Le altre colorazioni

Non è ancora chiaro se le cuffie mostrate nei render siano le nuove Pixel Buds 2a o le Pixel Buds Pro 2. Considerata la forte somiglianza estetica tra i due modelli, propenderemmo per le Pro 2, già note al pubblico. In ogni caso, trattandosi di informazioni non ufficiali e basate su leak, è bene prenderle con la dovuta cautela. Infine, il Pixel Watch 4 viene mostrato nella finitura Silver con cinturino in colorazione Iris.