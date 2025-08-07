Con i Pixel 10 scattare (e modificare) foto sarà ancora più semplice: ecco le novità in arrivo

Secondo alcune indiscrezioni, Google potrebbe introdurre una nuova funzionalità sui Pixel 10 in grado di aiutarvi a realizzare scatti perfetti . Ci riferiamo a "Camera Coach", un vero e proprio assistente virtuale che vi fornirà una serie di suggerimenti in tempo reale. Inoltre, sarebbe in arrivo un nuovo sistema di editing basato sul comando vocale: basterà chiedere a Gemini in che modo modificare la foto, sia sotto forma di prompt testuale che a voce.

Camera Coach

Partiamo da Camera Coach, una sorta di assistente virtuale che offrirà suggerimenti in tempo reale. Sollevando il telefono per scattare una foto, infatti, questa funzione consiglia immediatamente la migliore angolazione, nonché l'illuminazione ideale e altri dettagli utili. Questo strumento dovrebbe basarsi su Gemini e sarà in grado di analizzare la scena, elaborando ciò che vede e fornendo una risposta, sebbene le tempistiche siano ancora ignote.

Insomma, si tratta di una funzione che potrebbe aiutare a realizzare lo scatto perfetto in base alle diverse circostanze. Ovviamente vi aggiorneremo sulla possibilità di disattivarla o attivarla manualmente.