Con i Pixel 10 scattare (e modificare) foto sarà ancora più semplice: ecco le novità in arrivo

Secondo alcune indiscrezioni, Google potrebbe introdurre una nuova funzionalità sui Pixel 10 in grado di aiutarvi a realizzare scatti perfetti. Ci riferiamo a "Camera Coach", un vero e proprio assistente virtuale che vi fornirà una serie di suggerimenti in tempo reale. Inoltre, sarebbe in arrivo un nuovo sistema di editing basato sul comando vocale: basterà chiedere a Gemini in che modo modificare la foto, sia sotto forma di prompt testuale che a voce.
Camera Coach
Partiamo da Camera Coach, una sorta di assistente virtuale che offrirà suggerimenti in tempo reale. Sollevando il telefono per scattare una foto, infatti, questa funzione consiglia immediatamente la migliore angolazione, nonché l'illuminazione ideale e altri dettagli utili. Questo strumento dovrebbe basarsi su Gemini e sarà in grado di analizzare la scena, elaborando ciò che vede e fornendo una risposta, sebbene le tempistiche siano ancora ignote.
Insomma, si tratta di una funzione che potrebbe aiutare a realizzare lo scatto perfetto in base alle diverse circostanze. Ovviamente vi aggiorneremo sulla possibilità di disattivarla o attivarla manualmente.
La modifica delle foto
La seconda funzione, scoperta dai colleghi di Android Authority e Android Headlines, si chiama "Conversational Photo Editing", chiaramente nome che verrà tradotto in italiano. Dovrebbe funzionare in maniera praticamente identica a "Help me edit", scoperto qualche giorno fa. In poche parole, avrete accesso a un box testuale che vi permetterà di chiedere a Gemini in che modo modificare la foto.
Potrete farlo scrivendo manualmente il testo o chiedendo di apportare le modifiche a voce, se non volete perdere troppo tempo. Potete, ad esempio, chiedere a Gemini di aumentare la luminosità di una foto, di rimuovere un oggetto specifico o di cambiare lo sfondo. Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale dei Pixel 10 si terrà il 20 agosto, quindi vi aggiorneremo con tutti i dettagli ufficiali.